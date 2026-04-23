Aseguradoras siguen creciendo en 2026: Salud y autos lideran las carteras

Para el 2025, el mercado asegurador panameño cerró con bases sólidas y diversificación en sus principales ramos. Al 31 de diciembre de 2025, la prima suscrita total alcanzó los $2,035.8 millones, lo que representó un crecimiento de 7.2% frente al año anterior, cuando se registraron $1,898.7 millones. Este resultado refleja un mercado en consolidación, con un aumento sostenido en la contratación de seguros en la mayoría de los ramos. Los siniestros incurridos sumaron $886.8 millones, con un incremento de 18.1% respecto a 2024, mientras que la siniestralidad acumulada se ubicó en 43.6%, superior al 39.5% del año previo, aunque todavía dentro de un rango manejable para las aseguradoras.