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Economía

Aseguradoras siguen creciendo en 2026: Salud y autos lideran las carteras

A febrero sector seguros crece un 10.1% en primas.
A febrero sector seguros crece un 10.1% en primas.
Por
Lourdes García Armuelles
  • 23/04/2026 14:00
El crecimiento de las primas, acompañado de una siniestralidad controlada, refleja un sector en consolidación, con capacidad de cobertura y rentabilidad en un entorno económico desafiante

El mercado asegurador panameño cerró el 2025 con un desempeño sólido y en expansión, según las cifras definitivas de la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea), y los primeros meses de 2026 confirman la continuidad de esta tendencia con datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

Entre enero y febrero del 2026, las primas suscritas directas sumaron $359.2 millones, un incremento de 10.1% frente al mismo período de 2025, cuando se registraron $326.3 millones.

Los ramos más dinámicos fueron vida individual, con un crecimiento de 10.3%, accidentes personales con 10.8% y salud con 7.0%.

El ramo de automóviles, tradicionalmente uno de los más importantes, alcanzó $62.2 millones, con un aumento de 7.2%. Destacó el fuerte repunte en otros transportes, que pasó de $9.5 millones en 2025 a $14.5 millones en 2026, equivalente a un crecimiento de 52%. En contraste, los ramos técnicos mostraron una caída de 5.7%, al pasar de $5.753 millones a $5.4 millones.

Los siniestros pagados en el período enero-febrero de 2026 ascendieron a $152.0 millones, un aumento moderado de 4.0% respecto a los $146.1 millones registrados en el mismo período del año anterior.

Este comportamiento refleja una presión controlada sobre las aseguradoras, en línea con el crecimiento de las primas.

En el detalle mensual, enero de 2026 registró $187.3 millones en primas suscritas, con un incremento de 6.6% frente a enero de 2025, mientras que febrero mostró un crecimiento más marcado, con $171.8 millones en primas y un aumento de 14.1% respecto al mismo mes del año anterior.

Los siniestros, en cambio, tuvieron un comportamiento diferenciado: en enero crecieron 10.7%, mientras que en febrero se redujeron ligeramente en 2.0%.

Resiliencia

El comportamiento actual parece no pasar de desapercibido cuando las proyecciones de Moody’s Local a principios del 2026 ya daban señales de que el sector de seguros en Panamá se encamina hacia un año marcado por la resiliencia y una evolución técnica significativa.

Para la calificadora, la industria no solo mantendrá un crecimiento sólido, sino que se estima que este ritmo sea superior al desempeño general de la economía panameña, una tendencia que se ha venido observando desde finales de 2024.

En su informe titulado “El crecimiento sostenido y diversificado del sector de Seguros de Panamá, seguirá favoreciendo su desempeño técnico, Moody’s Local”, explica que este dinamismo se apoya en dos pilares fundamentales: una demanda sostenida en seguros de vida y salud, impulsada por una mayor conciencia de protección pospandemia, y el auge de los seguros de daños y fianzas, los cuales se verán beneficiados por ambiciosos proyectos de infraestructura nacional como la ampliación de corredores, el gaseoducto y las nuevas etapas del metro y ferrocarril.

Cierre positivo

Para el 2025, el mercado asegurador panameño cerró con bases sólidas y diversificación en sus principales ramos. Al 31 de diciembre de 2025, la prima suscrita total alcanzó los $2,035.8 millones, lo que representó un crecimiento de 7.2% frente al año anterior, cuando se registraron $1,898.7 millones.

Este resultado refleja un mercado en consolidación, con un aumento sostenido en la contratación de seguros en la mayoría de los ramos. Los siniestros incurridos sumaron $886.8 millones, con un incremento de 18.1% respecto a 2024, mientras que la siniestralidad acumulada se ubicó en 43.6%, superior al 39.5% del año previo, aunque todavía dentro de un rango manejable para las aseguradoras.

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