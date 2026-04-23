Aseguradoras siguen creciendo en 2026: Salud y autos lideran las carteras

El mercado asegurador panameño cerró el 2025 con un desempeño sólido y en expansión, según las cifras definitivas de la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea), y los primeros meses de 2026 confirman la continuidad de esta tendencia con datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

Entre enero y febrero del 2026, las primas suscritas directas sumaron $359.2 millones, un incremento de 10.1% frente al mismo período de 2025, cuando se registraron $326.3 millones.

Los ramos más dinámicos fueron vida individual, con un crecimiento de 10.3%, accidentes personales con 10.8% y salud con 7.0%.

El ramo de automóviles, tradicionalmente uno de los más importantes, alcanzó $62.2 millones, con un aumento de 7.2%. Destacó el fuerte repunte en otros transportes, que pasó de $9.5 millones en 2025 a $14.5 millones en 2026, equivalente a un crecimiento de 52%. En contraste, los ramos técnicos mostraron una caída de 5.7%, al pasar de $5.753 millones a $5.4 millones.

Los siniestros pagados en el período enero-febrero de 2026 ascendieron a $152.0 millones, un aumento moderado de 4.0% respecto a los $146.1 millones registrados en el mismo período del año anterior.

Este comportamiento refleja una presión controlada sobre las aseguradoras, en línea con el crecimiento de las primas.

En el detalle mensual, enero de 2026 registró $187.3 millones en primas suscritas, con un incremento de 6.6% frente a enero de 2025, mientras que febrero mostró un crecimiento más marcado, con $171.8 millones en primas y un aumento de 14.1% respecto al mismo mes del año anterior.

Los siniestros, en cambio, tuvieron un comportamiento diferenciado: en enero crecieron 10.7%, mientras que en febrero se redujeron ligeramente en 2.0%.