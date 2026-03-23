Asep abrirá licitación para tercer operador móvil en 2026

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) confirmó este lunes 23 de marzo que la licitación para un tercer operador de telefonía móvil se realizará este año, como parte de su estrategia para ampliar la competencia en el sector de telecomunicaciones en Panamá.

El anuncio lo hizo la administradora general de la ASEP, Zelmar Rodríguez Crespo, durante el lanzamiento del micrositio web oficial (terceroperador.asep.gob.pa), una plataforma que centraliza información clave del mercado de telefonía móvil celular en el país.

El micrositio servirá para que las empresas interesadas conozcan los requisitos para la precalificación en mayo próximo y la licitación en diciembre de este año.