ASEP recibió 9,853 reclamos por servicios públicos en 2025

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) admitió 9,853 reclamos a nivel nacional entre enero y diciembre de 2025, de acuerdo con las estadísticas de la Dirección Nacional de Atención al Usuario.

El servicio de electricidad concentró la mayor cantidad de quejas, con 9,170 reclamos, seguido del agua potable y alcantarillado sanitario, con 617, y el sector de telecomunicaciones, con 66 reclamos.

En el caso del servicio eléctrico, los principales motivos de reclamo estuvieron relacionados con alto consumo, daños en aparatos eléctricos por cambios de voltaje, errores de facturación, cargos por estimaciones y solicitudes vinculadas al suministro y medidores. Las provincias de Panamá y Panamá Oeste concentraron la mayor cantidad de casos admitidos.

Para el servicio de agua potable, los reclamos se asociaron principalmente a alto consumo, alto consumo con medidor, facturación ficticia, errores de tarifa y deficiencias en el suministro. Mientras que en telecomunicaciones, las quejas estuvieron vinculadas a facturación, deficiencias en la prestación del servicio, roaming, cargos por llamadas y excedentes de datos.

Del total de reclamos admitidos en 2025, la ASEP resolvió 8,723 casos, mientras que 1,130 permanecían en proceso al cierre del año, lo que representa el 7 % del total general.

Las estadísticas forman parte del informe oficial de la Dirección Nacional de Atención al Usuario de la ASEP, que recopila los reclamos presentados por los consumidores de servicios públicos a nivel nacional.