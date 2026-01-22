ASEP recibió 9,853 reclamos por servicios públicos en 2025

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) admitió <b>9,853 reclamos a nivel nacional entre enero y diciembre de 2025</b>, de acuerdo con las estadísticas de la Dirección Nacional de Atención al Usuario.El <b>servicio de electricidad</b> concentró la mayor cantidad de quejas, con <b>9,170 reclamos</b>, seguido del <b>agua potable y alcantarillado sanitario</b>, con <b>617</b>, y el sector de <b>telecomunicaciones</b>, con <b>66 reclamos</b>.En el caso del servicio eléctrico, los principales motivos de reclamo estuvieron relacionados con <b>alto consumo</b>, <b>daños en aparatos eléctricos por cambios de voltaje</b>, <b>errores de facturación, cargos por estimaciones</b> y <b>solicitudes vinculadas al suministro y medidores</b>. Las provincias de <b>Panamá y Panamá Oeste</b> concentraron la mayor cantidad de casos admitidos.Para el servicio de <b>agua potable</b>, los reclamos se asociaron principalmente a <b>alto consumo</b>, <b>alto consumo con medidor</b>, <b>facturación ficticia</b>, <b>errores de tarifa</b> y <b>deficiencias en el suministro</b>. Mientras que en <b>telecomunicaciones</b>, las quejas estuvieron vinculadas a <b>facturación</b>, <b>deficiencias en la prestación del servicio</b>, <b>roaming</b>, <b>cargos por llamadas</b> y <b>excedentes de datos</b>.Del total de reclamos admitidos en 2025, la ASEP <b>resolvió 8,723 casos</b>, mientras que <b>1,130 permanecían en proceso</b> al cierre del año, lo que representa el <b>7 % del total general</b>.Las estadísticas forman parte del informe oficial de la<b> Dirección Nacional de Atención al Usuario de la ASEP</b>, que recopila los reclamos presentados por los consumidores de servicios públicos a nivel nacional.