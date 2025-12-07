  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

ATP espera definir este mes el futuro de los incentivos turísticos

El objetivo es contar con un marco de incentivos actualizado que responda a las necesidades del sector.
El objetivo es contar con un marco de incentivos actualizado que responda a las necesidades del sector.
Por
Agencia EFE
  • 08/12/2025 00:00
Gloria De León, administradora general de la ATP, evalúa junto con el Ministerio de Economía y Finanzas r la continuidad y actualización la Ley 80 de 2012 para presentarlo al sector privado

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) espera definir este mes el futuro del régimen de incentivos al turismo o Ley 80 de 2012, cuyo vencimiento está programado para el 31 de diciembre de 2025. La administradora general, Gloria De León, explicó que desde inicios de año se mantiene una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para evaluar la continuidad y actualización del esquema.

“Para nosotros es fundamental mantener estos incentivos y seguir siendo competitivos. Esperamos concluir la mesa técnica durante diciembre”, señaló la titular de la ATP.

Una vez finalizada esta etapa, la ATP presentará los resultados al sector privado —principal actor de la industria— para revisar qué incentivos deben mantenerse, cuáles requieren ajustes y cuáles podrían eliminarse. Tras esa consulta, el Gobierno presentará la propuesta a la Asamblea Nacional para su discusión legislativa.

De León destacó que la intención es contar con un marco de incentivos actualizado que responda a las necesidades del sector y mejore la atracción de inversiones en turismo panameño.

A pesar del acercamiento entre la ATP y el MEF, los gremios empresariales coinciden en todavía no existe ninguna propuesta o borrador oficial sobre su posible extensión o rediseño del régimen de incentivos.

Previo a las declaraciones de De León, la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) como la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) confirmaron a este medio que todavía no habían recibido información sobre la continuidad del esquema actual, pese a su importancia para atraer inversiones y sostener el desarrollo turístico fuera de la ciudad capital.

¿Qué contempla actualmente la Ley 80?

La Ley 80 de 2012 otorga una serie de exoneraciones a proyectos turísticos durante periodos amplios, entre ellos:

15 años de exoneración del impuesto de inmueble.
15 años de exoneración del impuesto sobre la renta para nuevas inversiones turísticas.
10 años de exoneración de impuestos de importación en materiales, mobiliario y equipos.

La Ley 122 de 2019 modificó la Ley 80 de 2012 y extendió la vigencia de estos beneficios hasta finales de 2025.

Estos incentivos aplican para:
Proyectos de hospedaje público turístico fuera del distrito de Panamá.
Nuevas construcciones con inversión mínima de $250 mil.
Proyectos en áreas indígenas.
Remodelaciones o equipamientos con inversión mínima de $100 mil.
Con el reloj avanzando hacia el cierre de 2025, la definición del nuevo esquema será determinante para la recuperación y expansión del sector.
Ley 80 de 2012
Otorga una serie de exoneraciones, tales como:
15 años de exoneración del impuesto de inmueble.
Lo Nuevo