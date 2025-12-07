ATP espera definir este mes el futuro de los incentivos turísticos

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) espera definir este mes el futuro del régimen de incentivos al turismo o Ley 80 de 2012, cuyo vencimiento está programado para el 31 de diciembre de 2025. La administradora general, Gloria De León, explicó que desde inicios de año se mantiene una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para evaluar la continuidad y actualización del esquema.

“Para nosotros es fundamental mantener estos incentivos y seguir siendo competitivos. Esperamos concluir la mesa técnica durante diciembre”, señaló la titular de la ATP.

Una vez finalizada esta etapa, la ATP presentará los resultados al sector privado —principal actor de la industria— para revisar qué incentivos deben mantenerse, cuáles requieren ajustes y cuáles podrían eliminarse. Tras esa consulta, el Gobierno presentará la propuesta a la Asamblea Nacional para su discusión legislativa.

De León destacó que la intención es contar con un marco de incentivos actualizado que responda a las necesidades del sector y mejore la atracción de inversiones en turismo panameño.

A pesar del acercamiento entre la ATP y el MEF, los gremios empresariales coinciden en todavía no existe ninguna propuesta o borrador oficial sobre su posible extensión o rediseño del régimen de incentivos.

Previo a las declaraciones de De León, la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) como la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) confirmaron a este medio que todavía no habían recibido información sobre la continuidad del esquema actual, pese a su importancia para atraer inversiones y sostener el desarrollo turístico fuera de la ciudad capital.