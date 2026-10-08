ATP impulsará un proyecto de ley para proteger la Marca País y evitar cambios cada cinco años

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria de León, adelantó que se planea presentar un proyecto de ley sobre la marca país con el objetivo de crear una gobernanza que garantice su perdurabilidad y evite que cambie cada cinco años.

”Lo que buscamos con ese proyecto de ley de marca país es poder crear una gobernanza y crear que la marca país no cambie cada cinco años, sino que perdure, porque la reputación de un país toma años en construirse. Así es que tenemos que pensar y no hace sentido empezar cada cinco años de cero”, explicó de León.

En esa línea, detalló que la idea es proponerle a la propia Asamblea Nacional que cree un proyecto de ley para protegerla en su totalidad, abarcando tanto el eslogan como todo lo que representa. Recordó que “marca país es mucho más allá que el eslogan, es toda la narrativa donde sale la empresa privada y el sector público a promocionar el país: logística, exportaciones, cultura, sostenibilidad y turismo”. Al ser consultada sobre si se trataría de una política de turismo, aclaró que es “así, una política de Estado, muy diferente”.

Promtur y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) lanzaron la nueva marca país “Panamá, Anfitrión del Mundo”, el 26 de agosto pasado. A través de cinco pilares que conjuga turismo, inversión, exportación, cultura y sostenibilidad, la marca país establece una forma de vender a Panamá de manera integral para posicionarlo como un todo ante el mundo.

“Eso demuestra una vez más que, cuando nos unimos alrededor de un propósito conjunto, somos capaces de lograr grandes cosas”, afirmó el presidente José Raúl Mulino en un mensaje presentado en video ante la audiencia.

“Ahora tenemos la responsabilidad de darle a esta marca el tiempo, la continuidad y la consistencia que necesita para crecer, posicionarse y que se reconozca en el mundo”, agregó.

“Esta marca país no le pertenece a un gobierno, le pertenece a Panamá y a todos los panameños. Por eso debemos mantenerla alejada de intereses políticos y procurar que trascienda a quienes circunstancialmente tengamos la responsabilidad de gobernar”, añadió el mandatario.

Esta estrategia será enviada a consideración de la Asamblea Nacional, con el propósito de que se convierta en Ley de la República. La marca país es el resultado de más de un año de investigación, estudios de percepción y un proceso de consulta con representantes de los sectores público y privado, y la sociedad dentro y fuera del país.

Como parte de su evolución, se trabaja en una estructura de gobernanza para administrar, proteger y desarrollar este activo, incluyendo mecanismos de uso, licenciamiento y programa de embajadores.

Con esta nueva marca, Panamá ya no compite como un destino, sino como parte de una propuesta de país con estabilidad, conectividad e infraestructura detrás, logrando que la marca turística gane alcance sin perder identidad. Toda la comunicación turística de Panamá pasa a desplegarse dentro de este marco, dándole al sector un respaldo más amplio.

Sobre qué se necesita para que el turismo sea sostenible y trascienda más allá de un pico temporal, Nadkyi Duque, presidenta de la Cámara de Turismo de Panamá (Camtur) y del comité organizador de Conatur, señaló que el primer paso es contar con una marca país sólida como “Panamá, Anfitrión del Mundo”.

Destacó que, tal como se ha demostrado históricamente en el país, es indispensable sostenerla en el tiempo, mantener un posicionamiento constante mediante una campaña internacional y preservar el trabajo conjunto entre la empresa privada y el sector público.

En cuanto al contenido y propósito de la ley, Duque enfatizó que es necesario asegurar que la marca perdure para proteger los millones de dólares invertidos a lo largo de los años, evitando que cada quinquenio un nuevo gobierno decida cambiarla. “Ya esta es una marca país consolidada, unificada, que el sector privado ha apoyado, ha sido parte de su creación y definitivamente que reúne todas las cualidades de lo que somos: Panamá, anfitrión del mundo. Así que apoyarla, seguir trabajando, pero sobre todo esperamos este respaldo de la Asamblea en poder blindarla y que sea sostenible en el tiempo”, puntualizó.

De León destacó que anteriormente “no había marca país. Esta es la marca país implementada, por eso queremos que dure, antes existían marcas turísticas”. Explicó que mientras una marca turística se enfoca en que el sector turismo venda a Panamá como destino para vacacionar, la apuesta actual busca que todos salgan a vender al país como destino de inversión, atracción de talento y sostenibilidad, integrando múltiples factores.

Sobre el respaldo ciudadano, la administradora indicó que tras el lanzamiento obtuvieron un 85% de aceptación, por lo que prefieren enfocarse en ese porcentaje que sí estuvo de acuerdo, frente a las estimaciones iniciales de Future Brands —parte del consorcio creador—, que apuntaban a un 50% a favor y 50% en contra. Asimismo, aclaró que el lanzamiento es solo el inicio, encontrándose actualmente en la etapa de producción de la campaña publicitaria interna e internacional que se implementará en 2027.

”Así es que la marca país, otra vez, no es un tema publicitario, nace de un profundo, cualitativo y cuantitativo benchmark nacional e internacional para crear algo que siempre ha estado ahí, que somos los panameños”, acotó.

En el ámbito financiero, de León indicó que la primera parte del proceso, dividida en cuatro fases, requirió una inversión de $6.5 millones, y adelantó que para el próximo año les corresponderá presentar el presupuesto para los siguientes pasos y lineamientos.