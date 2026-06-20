Autoconsumo: ‘boom’ fotovoltaico presiona límites de la red eléctrica en Panamá

El avance de la generación fotovoltaica residencial e industrial en Panamá entró en una fase de revisión técnica y legal. Jesús González, director ejecutivo de la Cámara Panameña de Energía Solar, confirmó que el gremio —que agrupa a más de 110 empresas y representa a una base superior a los 7,000 usuarios— impulsa formalmente ante la Autoridad de Servicios Públicos (ASEP) la ampliación del tope permitido para la producción de energía solar en la modalidad de autoconsumo.

El autoconsumo solar o fotovoltaico es la capacidad de producir electricidad mediante paneles solares en tu propia vivienda, negocio o comunidad, para consumirla directamente.

Esta infraestructura acumula una capacidad instalada de 196 megavatios (MW), distribuidos entre las zonas de concesión de EDEMET con el 47.3% (3,707 clientes), ENSA con el 46.7% (3,031 clientes) y EDECHI con el 6.0% restante (457 clientes), según datos de la ASEP citados por la Cámara Panameña de Energía Solar en su reporte de junio.

La solicitud sectorial coincide con el desarrollo de una consultoría técnica que está trabajando el regulador a pocos meses de la aprobación transitoria de la Resolución AN No. 21235-Elec. que elevó el límite transitorio de penetración del autoconsumo solar en Panamá del 4% al 5% (en GWh) y la demanda máxima anual al 16% (en MW) poder generar energía en autoconsumo.

El ajuste legal evitó la paralización de nuevos proyectos, dado que la incorporación de sistemas fotovoltaicos se aproximaba al techo previo del 4% por el ritmo de inversiones comerciales y residenciales. En la actualidad, la penetración real en autoconsumo se sitúa en un 3.5% global, cifra que aporta de forma directa al 12% de la matriz de generación del mercado eléctrico nacional.

“Contamos con más del 12% de energía solar en la generación en el mercado eléctrico y adicionalmente a eso, nosotros representamos más del 3.5% de la generación actual en autoconsumo, Residencias, comercios e industrias que ya están generando su propia energía eléctrica desde sus hogares o en su punto estratégico como es el techo. Y eso nos da una apertura todavía para instalar, pero todavía necesitamos aumentar ese porcentaje”, sostuvo el director ejecutivo de la Cámara Panameña de Energía Solar.

Frente a este escenario, González afirmó que “estamos impulsando que se revise especialmente el tope permitido de generación de energía solar a través de autoconsumo” y manifestó que “confiamos en que la ASEP va a tomar una decisión óptima para que el mercado eléctrico y los panameños puedan ahorrar energía desde sus hogares”.

Respaldados por una tendencia de instalación que supera los 40 MW anuales desde 2023, las proyecciones del gremio apuntan a incorporar 50 MW adicionales en este 2026. Este volumen añadirá carga sobre las redes de distribución existentes, las cuales son evaluadas para determinar su capacidad de absorción sin comprometer la continuidad del suministro general.