Autoconsumo: ‘boom’ fotovoltaico presiona límites de la red eléctrica en Panamá

En conclusión, las cifras muestran que el crecimiento de la energía solar en Panamá superó la velocidad de sus regulaciones. Con un alza del 17.5% en la generación fotovoltaica y más de 7,000 usuarios rozando los límites permitidos, el sistema exige pasar de parches legales provisionales a un marco definitivo. El reto de la ASEP no es técnico, sino regulatorio: debe estructurar una normativa que incentive el ahorro y la descentralización energética sin comprometer las tarifas de distribución ni la estabilidad del Sistema Interconectado Nacional ante la intermitencia solar.