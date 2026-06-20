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Autoconsumo: ‘boom’ fotovoltaico presiona límites de la red eléctrica en Panamá

La energía solar sigue ganando terreno como alternativa sostenible y eficiente para hogares, comercios e industrias.
La energía solar sigue ganando terreno como alternativa sostenible y eficiente para hogares, comercios e industrias.
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 21/06/2026 00:00
Con 196 MW instalados por más de 7,000 usuarios y un crecimiento del 17.5% en la producción solar, el avance residencial e industrial agota los techos de penetración transitorios de la ASEP, obligando al regulador a ejecutar una consultoría técnica para evitar el freno del sector

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El avance de la generación fotovoltaica residencial e industrial en Panamá entró en una fase de revisión técnica y legal. Jesús González, director ejecutivo de la Cámara Panameña de Energía Solar, confirmó que el gremio —que agrupa a más de 110 empresas y representa a una base superior a los 7,000 usuarios— impulsa formalmente ante la Autoridad de Servicios Públicos (ASEP) la ampliación del tope permitido para la producción de energía solar en la modalidad de autoconsumo.

El autoconsumo solar o fotovoltaico es la capacidad de producir electricidad mediante paneles solares en tu propia vivienda, negocio o comunidad, para consumirla directamente.

Esta infraestructura acumula una capacidad instalada de 196 megavatios (MW), distribuidos entre las zonas de concesión de EDEMET con el 47.3% (3,707 clientes), ENSA con el 46.7% (3,031 clientes) y EDECHI con el 6.0% restante (457 clientes), según datos de la ASEP citados por la Cámara Panameña de Energía Solar en su reporte de junio.

La solicitud sectorial coincide con el desarrollo de una consultoría técnica que está trabajando el regulador a pocos meses de la aprobación transitoria de la Resolución AN No. 21235-Elec. que elevó el límite transitorio de penetración del autoconsumo solar en Panamá del 4% al 5% (en GWh) y la demanda máxima anual al 16% (en MW) poder generar energía en autoconsumo.

El ajuste legal evitó la paralización de nuevos proyectos, dado que la incorporación de sistemas fotovoltaicos se aproximaba al techo previo del 4% por el ritmo de inversiones comerciales y residenciales. En la actualidad, la penetración real en autoconsumo se sitúa en un 3.5% global, cifra que aporta de forma directa al 12% de la matriz de generación del mercado eléctrico nacional.

“Contamos con más del 12% de energía solar en la generación en el mercado eléctrico y adicionalmente a eso, nosotros representamos más del 3.5% de la generación actual en autoconsumo, Residencias, comercios e industrias que ya están generando su propia energía eléctrica desde sus hogares o en su punto estratégico como es el techo. Y eso nos da una apertura todavía para instalar, pero todavía necesitamos aumentar ese porcentaje”, sostuvo el director ejecutivo de la Cámara Panameña de Energía Solar.

Frente a este escenario, González afirmó que “estamos impulsando que se revise especialmente el tope permitido de generación de energía solar a través de autoconsumo” y manifestó que “confiamos en que la ASEP va a tomar una decisión óptima para que el mercado eléctrico y los panameños puedan ahorrar energía desde sus hogares”.

Respaldados por una tendencia de instalación que supera los 40 MW anuales desde 2023, las proyecciones del gremio apuntan a incorporar 50 MW adicionales en este 2026. Este volumen añadirá carga sobre las redes de distribución existentes, las cuales son evaluadas para determinar su capacidad de absorción sin comprometer la continuidad del suministro general.

Evolución del marco jurídico y la capacidad de la red eléctrica

El proceso de revisión actual se analiza bajo el amparo del Procedimiento para Autoconsumo con Fuentes Nuevas, Renovables y Limpias, aprobado originalmente en julio de 2016 mediante la Resolución AN No. 10206-Elec y modificada por la Resolución AN No. 10299-Elec de agosto del mismo año.

En su origen, el artículo 15 de dicha normativa limitaba la penetración de estas tecnologías al 10% en demanda y al 2% en consumo anual por zona de concesión, con el fin de proteger las líneas de media y baja tensión. Sin embargo, la velocidad de adopción de la tecnología abarató los costos de instalación, obligando a la ASEP a implementar flexibilizaciones provisionales, como la Resolución AN No. 20197-Elec de abril de 2025, que extendió los límites al 13% en demanda y al 4% en consumo.

La necesidad de actualizar este marco jurídico responde a factores técnicos que el regulador evalúa a través de sus consultores: la intermitencia inherente a la fuente solar, las adecuaciones físicas en las redes de las distribuidoras, el impacto en las pérdidas técnicas del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y las implicaciones en la remuneración tarifaria, dado que un aumento en el autoconsumo altera la base de recaudación que sostiene el mantenimiento de la red eléctrica tradicional.

Esta evaluación se desarrolla en paralelo con el crecimiento en la oferta de fuentes limpias comerciales reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República. De acuerdo con las estadísticas oficiales, durante el primer cuatrimestre de 2026 la oferta y la generación de electricidad en Panamá registraron variaciones positivas acumuladas del 7.6% y un 8.4%, respectivamente.

El incremento estuvo sustentado por un alza del 11.8% en la generación renovable total del mercado, donde la producción fotovoltaica a gran escala lideró el crecimiento con un aumento del 17.5%, seguida por la energía hidráulica con un 11.6% y la eólica con un 6.9%. Este avance de la matriz limpia contrasta con la contracción del 28.7% en la generación de base térmica (combustibles fósiles).

Asimismo, las cifras oficiales del INEC identificaron un repunte de 1,379.2% en el renglón de la autogeneración comercial, indicador que mide exclusivamente los excedentes de energía inyectados directamente al Centro Nacional de Despacho (CND) por empresas comerciales autorizadas, excluyendo las pérdidas y el autoconsumo residencial.

El balance entre expansión y estabilidad de la red

En conclusión, las cifras muestran que el crecimiento de la energía solar en Panamá superó la velocidad de sus regulaciones. Con un alza del 17.5% en la generación fotovoltaica y más de 7,000 usuarios rozando los límites permitidos, el sistema exige pasar de parches legales provisionales a un marco definitivo. El reto de la ASEP no es técnico, sino regulatorio: debe estructurar una normativa que incentive el ahorro y la descentralización energética sin comprometer las tarifas de distribución ni la estabilidad del Sistema Interconectado Nacional ante la intermitencia solar.

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