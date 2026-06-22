Aval mundial para la carne panameña: ratifican riesgo insignificante frente al mal de las ‘vacas locas’

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) ratificó a la República de Panamá como país de riesgo insignificante frente a la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), conocida como la enfermedad de las “vacas locas”.

Este reconocimiento internacional, formalizado mediante la Resolución N.º 23 adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OMSA, ubica al país dentro del grupo de naciones que cumplen con los estándares establecidos a nivel mundial en salud animal e inocuidad de los alimentos. Panamá recibió por primera vez esta categoría en 2011 y la mantiene desde entonces a través de la aplicación de controles sanitarios.

Panamá obtuvo la ratificación en un escenario internacional complejo, marcado por la disputa comercial que mantiene con Costa Rica en la Organización Mundial del Comercio (OMC) por cuestiones fitosanitarias y sanitarias, y en momentos en que busca reducir las barreras comerciales que frenan la exportación de carne panameña a los Estados Unidos, a pesar de la vigencia de un Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre ambos países.

Durante la conferencia de prensa matutina, el director nacional de Salud Animal encargado, Lester Reyes, destacó que este reconocimiento internacional reafirma la confianza en el sistema sanitario nacional y fortalece la posición de Panamá en materia de salud animal.

La permanencia en este estatus representa una ventaja para el sector agropecuario al favorecer el acceso y la consolidación de productos y subproductos bovinos en mercados internacionales de alta exigencia.

Controles epidemiológicos, la clave

Para conservar esta posición, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), por medio de la Dirección Nacional de Salud Animal y su Programa Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la EEB y otras EET (Proneet), ejecuta una estrategia basada en la detección temprana, atención de sospechas clínicas y diagnóstico especializado.

Por su parte, el Laboratorio de Diagnóstico e Investigación Veterinaria Dr. Gerardino Medina H. (LADIV) actúa como el centro de referencia nacional dotado con las metodologías recomendadas por la OMSA para la confirmación oficial de casos.

Candy Armuelles, miembro del Proneet, dijo que “actualmente no existe un método efectivo de diagnóstico de la EEB en animales vivos, razón por la cual las inspecciones periódicas en fincas, comercios y plantas de procesamiento de despojos (rendering) resultan indispensables”.

Las autoridades recordaron que la EEB es una enfermedad de notificación obligatoria, por lo que ganaderos y veterinarios deben reportar en un plazo no mayor de 24 horas cualquier rumiante que presente signos neurológicos como cambios de comportamiento, dificultad para caminar o incapacidad para levantarse, ya sea en las agencias del MIDA o mediante la Plataforma Alerta Animal.

Asimismo, se reitera el cumplimiento del Artículo 23 del Decreto Ejecutivo N.º 383 del 27 de septiembre de 2010, que prohíbe alimentar rumiantes con piensos que contengan proteínas de origen animal, incluyendo harinas de carne y hueso provenientes de rumiantes, gallinaza y porcinaza.

Este estatus sanitario es un elemento clave en la etapa que afronta el país para abrir la exportación bovina hacia los Estados Unidos tras atender requerimientos técnicos y sanitarios. Actualmente, una comisión interinstitucional integrada por el MIDA, la Agencia Panameña de Alimentos (APA), el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y el sector privado trabaja en dar respuesta al cuestionario de evaluación previo de las autoridades norteamericanas.

Al respecto, el director nacional de Salud Animal del MIDA, Reinaldo Viveros, comentó a finales de mayo durante la Academia de Exportadores de la Asociación de Exportadores de Panamá que, si se logra concretar la primera exportación, se facilitará el acceso para los demás rubros debido a que los requisitos exigidos son similares.

Indicadores del sector ganadero y volumen de la producción cárnica

El mantenimiento de los controles zoosanitarios y la ratificación internacional influyen en el rendimiento de la actividad pecuaria en el país. Según cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el sacrificio de ganado vacuno mostró un avance de 0.8% en su acumulado general, lo que eleva la disponibilidad y producción de carnes en el territorio nacional. Al evaluar el comportamiento específico del mes de abril de 2026 en comparación con el mismo mes del año anterior, el sacrificio medido en cabezas de ganado registró un incremento del 1.8%.

Este comportamiento de las reses presentó una dinámica mixta a nivel provincial durante abril. Se registraron aumentos en los mataderos ubicados en las provincias de Herrera con un 17.5%, Panamá con un 11.4% y Chiriquí con un 4.1%, variaciones que compensaron las disminuciones reportadas en las provincias de Veraguas con un 6.0%, Panamá Oeste con un 12.1% y Colón con un 26.8%.

En la perspectiva histórica provista por el INEC para el periodo correspondiente de enero a abril de los últimos años, la actividad ganadera muestra el volumen de reses procesadas. Durante 2022 se sacrificaron 116,060 cabezas de ganado vacuno; en 2023 la cifra fue de 113,806 reses; para 2024 se reportaron 110,466 vacunos; en 2025 se totalizaron 110,189 cabezas y, finalmente, en los primeros cuatro meses de 2026 el indicador cerró con un total de 111,065 reses.