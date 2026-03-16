Azuero Verde impulsa la agricultura sostenible para enfrentar la crisis climática

Con un enfoque renovado en la productividad resiliente, la iniciativa Azuero Verde – Proyecto Corredor Seco impulsa prácticas agrícolas sostenibles y restauración de suelos en los distritos de Guararé, Pocrí, Tonosí, Macaracas, Pedasí, Las Tablas y Los Santos. El proyecto, liderado por MiAMBIENTE y el MIDA, busca blindar la seguridad alimentaria frente a la crisis hídrica regional.

El objetivo es claro: mejorar los medios de vida de las familias productoras mediante la adaptación basada en ecosistemas.

Financiado por el Fondo Verde para el Clima (FVC) y coordinado por el BCIE, la FAO y la CCAD, el programa articula al sector público, privado y financiero para generar inversiones climáticas. Ibelice Aniño, jefa de la Unidad Agroambiental del MIDA, destacó que el acompañamiento técnico es vital para fortalecer los sistemas agroalimentarios. En tanto que Juan Carlos Monterrey Gómez, director nacional de Cambio Climático, subrayó que el proyecto es una respuesta directa a la crisis ambiental que vive la región.

Por su parte, el coordinador subregional de la FAO, Adoniram Sanches Peraci, subrayó la importancia estratégica de estas alianzas para el desarrollo de la península: “En conjunto, estos espacios de diálogo y participación refuerzan el compromiso de las instituciones, las comunidades y el sector productivo para avanzar hacia un modelo de desarrollo que combine productividad, restauración de ecosistemas, resiliencia y financiamiento climático en beneficio de las actuales y futuras generaciones”.

Con la validación del Plan Operativo Anual 2026 por parte del Comité Consultivo Territorial, Azuero Verde reafirma su hoja de ruta bajo el Pacto con la Naturaleza (Nature Pledge), asegurando que la gestión técnica se traduzca en resultados concretos en el territorio.