Banca panameña sigue siendo una de las más rentables de América Latina

A pesar del entorno global marcado por la desaceleración económica, la contracción de márgenes y la moderación del crédito, la banca latinoamericana volvió a destacarse como una de las más rentables del mundo. Así lo confirma el Global Banking Annual Review 2025 (GBAR) de McKinsey &amp; Company, que este año posiciona a Panamá entre los países con mejor desempeño financiero de la región.Según el informe, los bancos latinoamericanos generaron $36.000 millones en utilidades netas en 2024, con un retorno sobre capital tangible (RoTE) promedio de 16%, muy por encima del promedio global de alrededor del 10%.