BCIE logra emisión récord y marca hito en Reino Unido

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) alcanzó un nuevo hito en los mercados internacionales al fijar exitosamente el precio de un bono benchmark sostenible por 500 millones de libras esterlinas (equivalentes a aproximadamente $672 millones según el tipo de cambio vigente) en el mercado del Reino Unido, en una operación que marcó récords tanto por demanda como por condiciones financieras .

La emisión, con un plazo de tres años y estructurada bajo el formato Reg S, atrajo un volumen excepcional de órdenes que superó los 4,380 millones de libras, equivalente a 8.7 veces el monto ofrecido. El fuerte apetito provino principalmente de inversionistas institucionales del Reino Unido, reflejando la confianza del mercado en instrumentos sostenibles emitidos por entidades multilaterales con alta calidad crediticia. El BCIE cuenta con calificaciones AA+ por S&P y Aa3 por Moody’s .

Este respaldo permitió al Banco optimizar de manera significativa su costo de financiamiento. El bono cerró con un spread de SONIA MS + 57 puntos básicos, tras una compresión de 8 puntos frente a los niveles iniciales de precio. De acuerdo con el BCIE, se trata del spread más bajo alcanzado por un emisor latinoamericano en el mercado de libras esterlinas, consolidando su liderazgo dentro del segmento de emisores soberanos, supranacionales y agencias (SSA) en esta plaza financiera .

La presidente ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, destacó que esta operación confirma la solidez de la estrategia financiera de la institución y la confianza sostenida de los inversionistas internacionales. La emisión se suma a otros hitos recientes, como la mejora de la calificación crediticia por parte de la agencia japonesa JCR y una colocación global previa en dólares, que refuerzan el posicionamiento del Banco en los mercados de capitales .

Los recursos obtenidos fueron etiquetados como financiamiento sostenible y se enmarcan en el Marco de Bonos Sostenibles del BCIE. Estos fondos se destinarán a financiar o refinanciar proyectos elegibles en categorías sociales, verdes y azules, con impacto directo en los países miembros del Banco, entre ellos Panamá, mediante mejores condiciones de crédito para iniciativas de desarrollo económico, social y ambiental .

La transacción fue estructurada por un sindicato de bancos integrado por Barclays, Bank of Montreal y Bank of America, con asesoría legal de la firma Gibson, Dunn & Crutcher LLP. Con esta operación, el BCIE refuerza su capacidad de apoyar a la región con financiamiento más eficiente y competitivo.