Bitcoin en la cuerda floja

La euforia que dominó el mercado cripto en el último tramo de 2025 —cuando el bitcoin alcanzó un máximo histórico de $126.210 en octubre— se siente hoy como un eco lejano. Lo que muchos interpretaron como la consolidación definitiva del “oro digital” se ha convertido, en apenas unos meses, en un ajuste profundo que ha borrado más de $1,3 mil millones del mercado.

La caída registrada hacia la primera semana de febrero de 2026, con el bitcoin cotizando por debajo de los $70.000 tras haber retrocedido incluso a niveles cercanos a $73.000–$76.000 días antes, ha sobrepasado el terreno de la simple corrección técnica. Se trata de un crash en toda regla que ha puesto en entredicho los pilares de esta industria.

Mientras Bitcoin lucha por recuperar niveles psicológicos clave y Ethereum cae a precios no vistos desde el verano de 2025, el mercado tradicional —bancos, fondos y analistas por igual— observa el fenómeno con cautela. La pregunta ya no es si hubo un desajuste temporal, sino si este desplome marca el fin de una narrativa o el inicio de una depuración necesaria después de años de excesos.

Uno de los factores centrales de esta sacudida ha sido la contracción de la liquidez global. Desde octubre, la Cuenta General del Tesoro de Estados Unidos (TGA) absorbió cerca de $200.000 millones del sistema financiero, en un esfuerzo por reforzar reservas ante la amenaza de un cierre gubernamental. Esta retirada masiva actuó como un “aspirador” que restó combustible a los activos más sensibles al flujo de capital, entre ellos las criptomonedas.

A este drenaje se sumó la incertidumbre en torno a la política monetaria. La nominación de Kevin Warsh para dirigir la Reserva Federal alteró drásticamente las expectativas de recortes agresivos de tasas para 2026. El anuncio del 29 de enero —que mantuvo las tasas sin cambios— consolidó la percepción de una Fed más estricta. La consecuencia inmediata fue un dólar fortalecido y una migración de capital institucional hacia bonos y liquidez, debilitando uno de los principales motores del rally cripto del año anterior. La misma dinámica se menciona entre los analistas que observan cómo la postura hawkish ha presionado al bitcoin desde inicios de año, llevándolo a caer por debajo de los $78.000 incluso antes de los descensos más recientes.

En paralelo, el clima geopolítico añadió su propia dosis de volatilidad. Las amenazas de nuevos aranceles por parte de la administración Trump contra varios países europeos alimentaron un movimiento global de aversión al riesgo. En un entorno así, el bitcoin volvió a comportarse como un activo de alta beta, cayendo en sintonía con los índices tecnológicos, en lugar de actuar como refugio.

Si la macroeconomía encendió la chispa, el apalancamiento hizo el resto. El mercado vivió un episodio abrupto el 1 de febrero, cuando se activaron liquidaciones automáticas por más de $2.500 millones en posiciones apalancadas. A medida que los precios perforaron niveles clave —incluyendo el quiebre bajo los $80.000, citado por analistas técnicos como el detonante del efecto cascada— los algoritmos de venta aceleraron aún más la caída. Al mismo tiempo, los ETFs de Bitcoin, que habían sido motores esenciales de entrada institucional durante 2024 y 2025, encadenaron su cuarta semana de salidas netas, ampliando la presión bajista.

Las consecuencias empiezan a reflejarse más allá del ecosistema digital. La pérdida abrupta de valor ha golpeado el patrimonio de millones de inversionistas, especialmente Millennials y miembros de la Generación Z, afectando su capacidad de consumo y postergando decisiones importantes como compras de vivienda o vehículos. A esto se suma un invierno financiero para el sector fintech y las startups Web3, que enfrentan dificultades para levantar capital en un mercado que se ha tornado más selectivo y escéptico.

Los reguladores, por su parte, ven este episodio como un catalizador para acelerar discusiones y reformas. La volatilidad extrema de activos sin respaldo físico y la fragilidad de ciertas estructuras digitales reabren el debate sobre el riesgo sistémico de las stablecoins y la necesidad de fortalecer los marcos de protección al inversor.

A pesar del panorama complejo, no faltan voces que consideran este proceso como una depuración inevitable. La eliminación del apalancamiento excesivo, la salida de proyectos sin fundamentos sólidos y una reevaluación más sobria del sector podrían allanar el camino hacia un mercado más estable en el futuro. Con bitcoin ahora fluctuando alrededor de los $70.000, e incluso con proyecciones bajistas que advierten de pruebas hacia los $60.000 en caso de continuidad del riesgo macro, el activo enfrenta una de sus pruebas más significativas desde la pandemia.

La lección del “invierno de cristal” es clara: por más innovadora que sea la tecnología que sustenta las criptomonedas, estas no están desligadas de los ciclos económicos globales. Mientras sus precios se expresen en dólares y dependan de la liquidez internacional, seguirán siendo vulnerables a los cambios en la política monetaria, las tensiones geopolíticas y la psicología del mercado. La primavera llegará, pero solo quienes cuenten con paciencia —y liquidez— estarán en posición de aprovecharla.

El autor es vicepresidente de la Asociación Panameña de Mercado de Capitales