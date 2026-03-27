Brasil: El ‘gigante’ que desafía el monopolio de minerales críticos con su agresivo plan de inversiones

La estrategia de 2026 trasciende los minerales individuales. Ante la potencial apertura del acuerdo UE-Mercosur, Brasil ha intensificado su diplomacia minera. Desde 2025, el país ha fortalecido lazos con China y Arabia Saudita mediante planes de acción sostenibles y transferencia tecnológica.El volumen total de inversión que Brasil monitorea actualmente alcanza los $65,820 millones, distribuidos en 866 proyectos de metales y minerales (excluyendo cerámica y cemento). Este capital no solo busca extraer, sino refinar grafito, níquel, manganeso, bauxita y litio, componentes esenciales para paneles solares y motores eléctricos.