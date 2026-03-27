Brasil: El ‘gigante’ que desafía el monopolio de minerales críticos con su agresivo plan de inversiones

En el complejo tablero de la geopolítica energética de 2026, Brasil ha dejado de ser un espectador para convertirse en un protagonista disruptivo. El gobierno brasileño ha puesto en marcha una ambiciosa estrategia integral para posicionarse como una alternativa global más sólida en el mercado de minerales críticos, tales como el litio, el niobio y las tierras raras, frente al dominio de países como: China, Australia y Estados Unidos, que compiten por asegurar el suministro de tierras raras. Este movimiento no es fortuito. El gigante sudamericano busca capitalizar su enorme potencial geológico —posee aproximadamente el 19% de las reservas mundiales de tierras raras— para atraer flujos masivos de capital extranjero. El objetivo es claro: dejar atrás el modelo de mera extracción de materia prima y desarrollar una industria de alto valor agregado que abastezca a las potencias tecnológicas de Occidente y Oriente.

La ‘Guía del Inversionista’: el imán de la seguridad jurídica

El eje central de esta ofensiva es la “Guía del Inversionista para Minerales Críticos 2026”, una herramienta estratégica diseñada para consolidar a Brasil como el referente del mercado global de suministros. Esta iniciativa es el resultado de una colaboración sin precedentes entre el Ministerio de Minas y Energía (MME), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y diversas instituciones financieras de primer nivel. El documento no es solo un catálogo de recursos; es un manual de operaciones que detalla el marco regulatorio para la exploración y, crucialmente, para el procesamiento de minerales. Al ofrecer un panorama actualizado sobre infraestructura y seguridad jurídica, Brasil busca mitigar el “riesgo país” que a menudo ahuyenta al capital en sectores de largo aliento. La publicación, disponible en portugués e inglés, actúa como un puente de confianza. Según palabras del ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, en enero de 2026: “Brasil cuenta con condiciones únicas para liderar la nueva economía baja en carbono. Poseemos reservas estratégicas fundamentales para la transición energética global y estamos construyendo un entorno cada vez más seguro, transparente y competitivo para atraer inversiones. La guía es un instrumento estratégico que conecta el potencial mineral de Brasil con oportunidades de colaboración en todo el mundo”. Este enfoque en la transparencia busca reducir las asimetrías de información que históricamente han beneficiado a otros mercados. La secretaria Nacional de Geología, Minería y Transformación de Minerales, Ana Paula Bittencourt, reforzó esta visión al declarar que la meta es “aumentar la transparencia con respecto al potencial geológico del país y los instrumentos de apoyo disponibles”.

El cobre: el metal rojo que impulsa la transición

Uno de los puntos más robustos del reporte de Industrial Info Resources (proveedor de inteligencia de mercado industrial y energética) destaca el papel del cobre. Brasil alberga algunas de las reservas más críticas para la infraestructura eléctrica mundial. Con reservas estimadas en 79 millones de toneladas, el país controla el 8.1% de las reservas mundiales, según el Grupo Internacional de Estudios del Cobre (ICSG). De acuerdo con los datos, en 2025, la producción alcanzó las 384,000 toneladas y se estima que la producción escalará a las 515,000 toneladas anuales. Se espera que los proyectos cupríferos atraigan aproximadamente 32,700 millones de reales (unos $6,300 millones).

Tierras raras: la batalla por el mercado estratégico

Por otro lado, Brasil también posee la segunda mayor reserva mundial de tierras raras con 21 millones de toneladas, un dato que lo sitúa en una posición de poder frente a las cuotas de exportación chinas. Sin embargo, existe una brecha operativa: en 2025 solo se extrajeron 2,000 toneladas, ocupando el noveno lugar en producción mundial según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Para cerrar esta brecha, el gobierno prevé inversiones de 11,700 millones de reales ($2,200 millones) hacia 2032. Proyectos emblemáticos como Caldeira de Meteoric Resources, con una inversión de 1,600 millones de reales ($309 millones), son la punta de lanza para alcanzar una producción estimada de 5,000 toneladas anuales por proyecto. En total, Brasil monitorea 28 proyectos de tierras raras que suman una inversión conjunta de $2,570 millones.

Mineral de hierro: la columna vertebral de la economía

A pesar de la fiebre por los minerales de “nueva generación”, Brasil no descuida su fortaleza tradicional. Sigue siendo una potencia indiscutible, situándose como el segundo productor mundial de mineral de hierro, solo detrás de Australia. La magnitud del sector es abrumadora: en monitoreo hay 173 proyectos activos del mineral, mientras que inversión total asciende a $25,630 millones. Se espera que el “oleoducto oficial” de proyectos de hierro genere 20,000 nuevos empleos directos.

Una red de inversiones diversificada: $65,820 millones en juego

La estrategia de 2026 trasciende los minerales individuales. Ante la potencial apertura del acuerdo UE-Mercosur, Brasil ha intensificado su diplomacia minera. Desde 2025, el país ha fortalecido lazos con China y Arabia Saudita mediante planes de acción sostenibles y transferencia tecnológica. El volumen total de inversión que Brasil monitorea actualmente alcanza los $65,820 millones, distribuidos en 866 proyectos de metales y minerales (excluyendo cerámica y cemento). Este capital no solo busca extraer, sino refinar grafito, níquel, manganeso, bauxita y litio, componentes esenciales para paneles solares y motores eléctricos.

Valor agregado: el fin del modelo extractivista puro

El gran diferencial de esta nueva etapa es la obsesión por el procesamiento. Brasil ya no quiere enviar tierra para importar tecnología. Como cita la publicación de Industrial Info Resources, el país apuesta por su estabilidad jurídica, económica, social y política para conectar sus riquezas en regiones clave como Minas Gerais y Pará con las necesidades del mercado global del futuro. El enfoque gubernamental hace hincapié en avanzar en la etapa de procesamiento químico y metalúrgico. Al procesar el litio o las tierras raras en suelo brasileño, el país no solo retiene más riqueza, sino que se blinda ante las fluctuaciones de precios de los commodities básicos. Brasil ha comprendido que la riqueza geológica es un activo geopolítico. Con inversiones proyectadas de 245,700 millones de reales ($47,600 millones) a nivel nacional para 2032, el país está preparado para generar 48,000 empleos y rediseñar el mapa de suministros globales. Como subrayó el ministro Silveira en el Foro de Minerales del Futuro en Riad (2026): “Nos encontramos entre los países con las mayores reservas y recursos del planeta en mineral de hierro de alta calidad, tierras raras, niobio, litio, cobre y níquel, entre otros”. La estabilidad regulatoria y la previsibilidad son ahora las mejores herramientas de Brasil para competir con China. Si el plan se ejecuta según lo previsto, el mundo dejará de mirar exclusivamente a Asia para encontrar los materiales que moverán el siglo XXI; ahora, el futuro de la energía limpia también se escribe en portugués.

Lula lanza advertencia

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó este martes 24 de marzo una advertencia sobre la soberanía de los recursos estratégicos del país. Según publicó la agencia de noticias EFE, el mandatario aseguró que no permitirá que naciones extranjeras se apropien de las tierras raras y minerales críticos brasileños, recordando que en el pasado otras potencias ya explotaron las riquezas nacionales. “Brasil es un país muy grande, poderoso y con grandes riquezas minerales como las tierras raras y los minerales críticos (...). Ellos ya se llevaron todo el oro, toda la plata, todos los diamantes y ahora no vamos a permitir que nos quiten los minerales críticos que son del pueblo brasileño”, afirmó Lula durante un evento en Brasilia. Aunque el mandatario no especificó nombres, sus declaraciones se interpretaron como una alusión directa a Estados Unidos y al interés de la administración de Donald Trump por asegurar suministros estratégicos. De acuerdo con el reporte, Washington ha intensificado sus alianzas en la región: La semana pasada se firmó en São Paulo un memorando de entendimiento con el Gobierno de Goiás para apoyar la exploración de tierras raras; y en febrero, EE.UU. alcanzó acuerdos similares con Argentina y México, además de la Unión Europea y Japón, buscando diversificar un mercado dominado por China. Lula ya había adelantado el mes pasado que pretende abordar la gestión de estos recursos en una eventual reunión con Trump, subrayando que Brasil no aceptará “imposiciones” en sus negociaciones comerciales.