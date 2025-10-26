Cada panameño debe $13,000 por la deuda pública de Panamá

Si cada panameño tuviera que cubrir la deuda pública acumulada hasta septiembre de 2025, tendría que pagar alrededor de $13,021, según el saldo total de $58,694.4 millones reportado por la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).La cifra considera una población estimada de 4.51 millones de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).Solo en el último año, la deuda pública panameña aumentó $6,320 millones, lo que representa un crecimiento del 12 % respecto a septiembre de 2024, cuando se situaba en $52,374 millones. En el último mes medido, el aumento fue de $878.3 millones (1.5 %).El monto a pagar por cada panameño no sorprendió a Raúl Moreira, economista, expresidente del Colegio de Economistas de Panamá e integrante del Foro de Economistas de Panamá.'Hace tiempo dejó de ser cierto aquello de que ‘cada niño nace con su pan debajo del brazo’. Hoy, en cambio, cada panameño que llega al mundo lo hace con una deuda de unos $13,000 al Estado', reflexionó Moreira.