Canadá y México intentan reparar sus relaciones bilaterales

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, viaja el jueves a México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum e intentar reparar las relaciones bilaterales, tensadas en el último año con su socio mexicano, en medio de la ofensiva arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, contra sus dos socios del T-MEC.

La visita de dos días de Carney se produce después de que Sheinbaum viajara en junio a Canadá para participar en la Cumbre del G7 celebrada en Kananaskis y en medio del conflicto arancelario desatado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y que afecta especialmente a sus dos socios norteamericanos.

Oficialmente, las conversaciones del mandatario canadiense con Sheinbaum se centrarán en “seguridad, infraestructura, inversiones, energía y comercio”, lo que permitirá profundizar “la asociación entre Canadá y México” y reforzar “la prosperidad norteamericana”.

La revisión del tratado de comercio de América del Norte, T-MEC, que los tres países tienen que realizar en 2026, será uno de los principales temas específicos de conversación y se espera que tras la reunión, los dos países emitan un comunicado en apoyo de inversiones mutuas y otros temas de interés común.

La profesora de ciencia política de la Universidad Carleton de Ottawa, y especialista en Latinoamérica, Laura Macdonald, declaró a EFE que el viaje de Carney se enmarca en la “agenda más amplia que Canadá ha adoptado a raíz del impacto de las políticas de Trump sobre aranceles”.

En este sentido, desde que llegó al poder en abril de este año, Carney ha desplegado una fuerte actividad diplomática con Europa para intentar diversificar el comercio canadiense que en estos momentos depende en gran manera de Estados Unidos, el destino del 76 % de sus exportaciones.

Pero Macdonald también señaló que Carney va a México para “intentar reparar las relaciones con México, que han estado un poco tensas, especialmente en el último año, y establecer una relación más sólida con la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum”.

La politóloga se refiere a las declaraciones realizadas a finales de 2024 y principios de 2025 por destacados políticos regionales canadienses que defendían expulsar a México del T-MEC para evitar que Trump impusiera aranceles al país.

Incluso el entonces primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y su viceprimera ministra, Chrystia Freeland, parecieron respaldar declaraciones como la del jefe del Gobierno de la provincia de Ontario, Doug Ford, que declaró: “Compararnos con México es lo más insultante que he oído de nuestros amigos y estrechos aliados, los Estados Unidos”.