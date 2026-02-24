Canal de Panamá coordina con el Gobierno tras fallo de la Corte sobre puertos de Balboa y Cristóbal

El Canal de Panamá reveló la mañana de este martes 24 de febrero que mantiene coordinación con las entidades del Gobierno central tras la publicación del fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ), que declaró inconstitucional el contrato ley que regía la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, decisión que ya se encuentra ejecutoriada.

La administración de la vía interoceánica indicó que, una vez conocida la resolución judicial, activó los canales de comunicación con las autoridades correspondientes para garantizar la adecuada operación de los buques que arriben a dichas terminales portuarias.

El Canal señaló que las operaciones de tránsito se desarrollan con normalidad y bajo los estándares de seguridad establecidos, mientras se da seguimiento a las coordinaciones necesarias con el Ejecutivo en torno a la situación de las terminales.

Asimismo, reiteró que su gestión se fundamenta en la transparencia y el rigor técnico, asegurando la continuidad operativa de la ruta marítima.