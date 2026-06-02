Centro de Metrología advierte riesgos en las cuentas de servicios por mala medición

El descuido en la exactitud de las mediciones en el comercio local genera un impacto directo en el costo de la vida de los panameños y amenaza la competitividad de las exportaciones, advirtió el Centro Nacional de Metrología de Panamá (Cenamep AIP).

De acuerdo con la entidad defensora de los patrones nacionales de medida, la falta de calibración en los instrumentos afecta desde la compra de alimentos básicos y combustible hasta la facturación de servicios públicos esenciales como la energía eléctrica y el agua potable.

La advertencia surge en el marco del Día Mundial de la Metrología, donde se planteó que medir de forma errónea deteriora la transparencia en los intercambios comerciales y el patrimonio de los hogares.

Javier Arias, director de Cenamep AIP, explicó que las fallas técnicas se traducen en transacciones comerciales injustas. El funcionario vinculó directamente la precisión científica con el aliciente económico diario, al señalar que la calibración adecuada de los sistemas evita cobros indebidos en las cuentas domésticas.

“Nuestro trabajo es asegurar que la confianza sea el cimiento de nuestra economía. Cuando una medición es exacta, el comercio es justo y el patrimonio del ciudadano está protegido. En Cenamep AIP, traducimos la ciencia de la metrología en un alivio real para el bolsillo de los panameños”, señaló el representante del Cenamep AIP.

El problema trasciende el ámbito comercial y alcanza el sector sanitario. La institución estatal identificó riesgos críticos en la salud pública debido a la eventual falta de precisión en los laboratorios. Instrumentos de uso cotidiano en los hospitales, tales como termómetros, glucómetros y equipos de radiología, requieren mantener una calibración estricta para evitar diagnósticos médicos erróneos que pongan en peligro la vida de los pacientes.

En el plano internacional, el rezago en los estándares de medición restringe el acceso de los productos panameños a los mercados extranjeros, los cuales exigen la trazabilidad al Sistema Internacional de unidades para admitir las importaciones.

El Cenamep AIP, opera como una Asociación de Interés Público bajo la regencia de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).