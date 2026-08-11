Chapman defiende presupuesto 2027 como ‘responsable, realista y ejecutable’

Este martes, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, compareció ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para sustentar el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado correspondiente a la vigencia fiscal 2027. En su sustentación, Chapman destacó que se trata de un presupuesto “responsable, realista y ejecutable”, diseñado para proteger la estabilidad económica del país, garantizar el empleo y atender las prioridades sociales de la población. “Nuestro objetivo es que todas las regiones del país tengan oportunidades de desarrollo acorde a sus necesidades y su realidad”, afirmó, al explicar que la inversión pública no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para impulsar el desarrollo humano y territorial. Chapman señaló que el presupuesto 2027 contempla una mayor asignación de recursos a los gobiernos locales, con el propósito de llegar a las comunidades más vulnerables.

Consolidación fiscal

El ministro recordó que durante los últimos años la administración ha trabajado en un proceso de consolidación fiscal que permitió reducir el déficit del sector público no financiero de 6.23% del PIB en 2025 a 3.7%, sin afectar el crecimiento económico ni los programas sociales. “Ordenar las finanzas públicas era indispensable para recuperar la capacidad de inversión del Estado y garantizar empleos estables”, explicó. Chapman destacó que el déficit acumulado al primer semestre de 2026 se redujo en más de 11% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el gasto de funcionamiento disminuyó en 5% y la inversión aumentó en 12%. “Estamos hablando de una diferencia de 17 puntos porcentuales, algo que no recuerdo se haya visto antes en este país”, puntualizó.

Deuda y confianza

Otro de los puntos centrales de la sustentación fue el manejo de la deuda pública. Chapman explicó que el servicio de la deuda se redujo en más de 30% en un solo año, pasando de $7,938 millones en 2026 a 5,496 millones en 2027. “Esto representa una disminución de $2,443 millones, un hecho sin precedentes en la historia republicana”, aseguró. El ministro atribuyó este resultado a una estrategia de financiamiento que fortaleció el mercado interno y generó confianza internacional, permitiendo acceder a recursos en condiciones más competitivas, ya que la captación de fondos en el mercado doméstico aumentó de $6,800 millones en 2024 a $10,100 millones en 2026, lo que contribuyó a reducir las tasas de interés que paga el país en los mercados globales.

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