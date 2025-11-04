Chiquita Panamá: el país retomará exportaciones de banano a inicios de 2026, según el gobierno

<b>Panamá volverá a <a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/chiquita-panama-avanzan-contrataciones-para-reactivar-produccion-bananera-en-bocas-del-toro-DP16800773">exportar banano al mercado internacional</a> a inicios de 2026</b>, confirmó este martes el <b>ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó</b>, durante los actos protocolares del <b>4 de noviembre</b>.El ministro explicó que la reunión con la <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/chiquita-contratara-a-los-primeros-3000-trabajadores-para-su-regreso-a-panama-BH15748669"><b>empresa Chiquita Panamá</b>,</a> inicialmente prevista para octubre, se realizará durante el mes de <b>noviembre</b>, con el fin de establecer una <b>mesa de trabajo interinstitucional</b> junto al <b>Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)</b> y otras entidades.'<b>Ellos están trabajando tal cual se acordó en el memorando de entendimiento que suscribimos</b>', detalló Moltó, al precisar que en estos momentos se lleva a cabo la <b>limpieza de las fincas bananeras</b> y la <b>contratación de personal</b> para su mantenimiento.La <b>primera fase del proyecto</b> contempla la <b>contratación de <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/retorno-de-chiquita-a-panama-conoce-los-puntos-del-memorando-firmado-con-el-gobierno-AF15899854">3,000 empleados</b>, </a>y se prevé sumar <b>2,000 plazas adicionales en enero</b>, conforme a los acuerdos alcanzados durante la <b>gira oficial del presidente José Raúl Mulino a Brasil en agosto pasado</b>.'<b>En enero debemos comenzar a exportar banano panameño, lo cual es una gran noticia. Es nuestro principal producto de exportación y es muy bueno que regrese a los mercados extranjeros</b>', afirmó el titular del MICI.Moltó destacó que el <b>banano ha sido históricamente el mayor producto de exportación</b> del país y que, en lo que va del año, Panamá ha logrado <b>superar los récords mensuales de exportaciones</b> registrados en los últimos 15 años, incluso <b>sin incluir el cobre ni el banano</b>.'<b>Estamos ayudando a nuestros exportadores y productores a vender fuera del país. Queremos seguir potenciando rubros estratégicos como el cacao, sin descuidar otros sectores como la piña, el café y los productos del mar</b>', concluyó.