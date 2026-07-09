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Chiquita Panamá reactiva 60% de operaciones con 5 mil hectáreas

Chiquita en noviembre de 2025 había iniciado la firma de contratos directos con miras al reinicio de la producción y exportación de fruta en enero de 2026, y con la meta de contar con 5 mil trabajadores en febrero.
Chiquita en noviembre de 2025 había iniciado la firma de contratos directos con miras al reinicio de la producción y exportación de fruta en enero de 2026, y con la meta de contar con 5 mil trabajadores en febrero. Cedida
Por
Lourdes García Armuelles
  • 09/07/2026 15:01
El mandatario José Raúl Mulino visitó este jueves la empresa para conocer los avances tras la reactivación de operaciones en noviembre de 2025

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“La reactivación de las operaciones de Chiquita Panamá no está en un 100%; creo que se encuentran en un 60% y entiendo que, hasta ahora, hay unos 5 mil trabajadores”, así lo confirmó el presidente de la República, José Raúl Mulino, este jueves, durante su gira a Bocas del Toro.

El mandatario viajó a la provincia para inaugurar varias obras estatales, así como realizar un recorrido por la Finca 12 junto al CEO de Chiquita, Carlos López Flores, y los ministros Julio Moltó, de Comercio e Industrias; y Roberto Linares, de Desarrollo Agropecuario.

“He visto que las plantaciones de banano se encuentran bonitas y eso me da mucha tranquilidad porque, precisamente, hace un año esta provincia casi se cae por locuras”, mencionó Mulino al recibir el informe que, además, detalla la existencia de 5 mil hectáreas en producción, lo que repercute, dependiendo de la fluctuación de producción, en 6 mil empleos directos.

El mandatario adelantó que en Chiquita habrá un nuevo sistema de gestión. ”Hay varias fincas que van a generar, es decir, ya no será una zona monoproductora, sino que habrá varias fincas produciendo y ellos comprando”, dijo.

López Flores, por su parte, explicó que la producción es sostenible y agresiva para producir la mayor cantidad de banano en las 20 fincas de plantaciones que hay en la actualidad.

“Mi equipo administrativo y operacional está aquí para que el próximo año produzcamos por lo menos 15 millones de cajas... y de ahí vamos para arriba. Vamos a seguir creciendo; cuantas más hectáreas tengamos, más empleo generaremos, con gente joven que quiere trabajar”, informó el representante de Chiquita.

Contratos

Con las protestas en Bocas del Toro a mediado del 2025, Chiquita había tomado la decisión de cerrar operaciones tras acumula rpérdidas por más de $75 millones.

Después de varias negociaciones con el Gobierno, Chiquita firmó un Memorando de Entendimiento, el cual establece un marco de cooperación para la reorganización del sector bananero.

Esto le permitió a la empresa en noviembre de 2025 retomar la firma de contratos directos con miras al reinicio de la producción y exportación de fruta en enero de 2026, y con la meta de contar con 5 mil trabajadores en febrero.

Mulino realizó este jueves un recorrido por la Finca 12 junto al CEO de Chiquita, Carlos López Flores y varios ministros de Estado.
Mulino realizó este jueves un recorrido por la Finca 12 junto al CEO de Chiquita, Carlos López Flores y varios ministros de Estado. Cedida

Mulino resaltó que las protestas del 2025 puso en riesgo toda la industria bananera en la provincia.

“Esto debe servir como aprendizaje para salir adelante, para que miles de hombres y mujeres tengan los recursos para alimentarse, pagar los servicios básicos y sostener a sus familias”, rescató.

El mandatario recordó que, el 29 de agosto del año pasado, durante su visita oficial a Brasil, se dio el paso para que la empresa reanudara su producción, permaneciera en Panamá y abriera un nuevo proceso que permitiera reducir las tensiones y proteger los miles de empleos y una actividad económica fundamental para el país.

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