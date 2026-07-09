Chiquita Panamá reactiva 60% de operaciones con 5 mil hectáreas

“La reactivación de las operaciones de Chiquita Panamá no está en un 100%; creo que se encuentran en un 60% y entiendo que, hasta ahora, hay unos 5 mil trabajadores”, así lo confirmó el presidente de la República, José Raúl Mulino, este jueves, durante su gira a Bocas del Toro.

El mandatario viajó a la provincia para inaugurar varias obras estatales, así como realizar un recorrido por la Finca 12 junto al CEO de Chiquita, Carlos López Flores, y los ministros Julio Moltó, de Comercio e Industrias; y Roberto Linares, de Desarrollo Agropecuario.

“He visto que las plantaciones de banano se encuentran bonitas y eso me da mucha tranquilidad porque, precisamente, hace un año esta provincia casi se cae por locuras”, mencionó Mulino al recibir el informe que, además, detalla la existencia de 5 mil hectáreas en producción, lo que repercute, dependiendo de la fluctuación de producción, en 6 mil empleos directos.

El mandatario adelantó que en Chiquita habrá un nuevo sistema de gestión. ”Hay varias fincas que van a generar, es decir, ya no será una zona monoproductora, sino que habrá varias fincas produciendo y ellos comprando”, dijo.

López Flores, por su parte, explicó que la producción es sostenible y agresiva para producir la mayor cantidad de banano en las 20 fincas de plantaciones que hay en la actualidad.

“Mi equipo administrativo y operacional está aquí para que el próximo año produzcamos por lo menos 15 millones de cajas... y de ahí vamos para arriba. Vamos a seguir creciendo; cuantas más hectáreas tengamos, más empleo generaremos, con gente joven que quiere trabajar”, informó el representante de Chiquita.