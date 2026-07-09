Chiquita Panamá reactiva 60% de operaciones con 5 mil hectáreas

Con las protestas en Bocas del Toro a mediado del 2025, Chiquita había tomado la decisión de cerrar operaciones tras acumula rpérdidas por más de $75 millones. Después de varias negociaciones con el Gobierno, Chiquita firmó un Memorando de Entendimiento, el cual establece un marco de cooperación para la reorganización del sector bananero. Esto le permitió a la empresa en noviembre de 2025 retomar la firma de contratos directos con miras al reinicio de la producción y exportación de fruta en enero de 2026, y con la meta de contar con 5 mil trabajadores en febrero.