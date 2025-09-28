Ciberataques y protección de datos, los retos de la banca panameña

Ernesto Boy, presidente de la junta directiva de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), alertó sobre la creciente amenaza de los ciberataques y la necesidad de una preparación continua en el sector. Las declaraciones se dieron en el marco de un congreso regional sobre gestión de riesgos que congregó a más de 370 participantes de Latinoamérica en ciudad de Panamá.

Boy destacó que la ciberseguridad es el principal riesgo que enfrenta actualmente el sector bancario panameño, con un aumento constante de los ataques.

“Yo te diría que eso es continuo y hacia adelante van a seguir continuando,” señaló Boy, enfatizando que el reto no es detenerlos, sino prepararse para que no impacten los sistemas bancarios.

El presidente de la ABP indicó que la banca está recurriendo a la Inteligencia Artificial (IA) y al análisis de datos para desarrollar “defensas para proteger aún más los sistemas de todos los bancos de Panamá” y, consecuentemente, a sus clientes.

El presidente de la ABP hizo un llamado a la colaboración, señalando que el trabajo será continuo y requerirá: Apoyarse en la educación de las personas. Hacer comunicación clave y efectiva a todos los clientes y usuarios del sistema bancario. Trabajar conjuntamente para proteger el sistema a nivel panameño y latinoamericano.