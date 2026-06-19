Cobre Panamá destaca transparencia tras publicación del informe final de auditoría de la mina

La empresa Cobre Panamá manifestó su disposición y compromiso tras la publicación del Informe Final de Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá, presentado por el Gobierno Nacional como parte de un proceso técnico e independiente de evaluación.

La compañía calificó este ejercicio como un paso relevante en materia de transparencia y acceso a información verificable, destacando que constituye un aporte para el país en la construcción de un debate informado sobre el futuro del proyecto.

Reiteró su voluntad de mantener una colaboración abierta y técnica con las autoridades nacionales, así como de fortalecer de manera continua sus operaciones, sistemas de gestión y relación con las comunidades vecinas.

La empresa confía en que el informe permitirá al país evaluar con responsabilidad y transparencia los próximos pasos, considerando aspectos clave como el empleo, el manejo ambiental, la inversión social y el desarrollo económico de Panamá.

La compañía aseguró que seguirá enfocada en actuar con responsabilidad y compromiso hacia el bienestar de las comunidades y del país, reafirmando su intención de contribuir al desarrollo sostenible de la nación.