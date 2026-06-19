  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Cobre Panamá destaca transparencia tras publicación del informe final de auditoría de la mina

RB19//06//2026 Roberto Barrios// la Estrella de Panamá y el siglo // ciudad de Panamá// informe final de las auditoria integral del proyecto cobre Panamá.
RB19//06//2026 Roberto Barrios// la Estrella de Panamá y el siglo // ciudad de Panamá// informe final de las auditoria integral del proyecto cobre Panamá. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 19/06/2026 14:25
La empresa confía en que el informe permitirá al país evaluar con responsabilidad y transparencia los próximos paso

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

La empresa Cobre Panamá manifestó su disposición y compromiso tras la publicación del Informe Final de Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá, presentado por el Gobierno Nacional como parte de un proceso técnico e independiente de evaluación.

La compañía calificó este ejercicio como un paso relevante en materia de transparencia y acceso a información verificable, destacando que constituye un aporte para el país en la construcción de un debate informado sobre el futuro del proyecto.

Reiteró su voluntad de mantener una colaboración abierta y técnica con las autoridades nacionales, así como de fortalecer de manera continua sus operaciones, sistemas de gestión y relación con las comunidades vecinas.

La empresa confía en que el informe permitirá al país evaluar con responsabilidad y transparencia los próximos pasos, considerando aspectos clave como el empleo, el manejo ambiental, la inversión social y el desarrollo económico de Panamá.

La compañía aseguró que seguirá enfocada en actuar con responsabilidad y compromiso hacia el bienestar de las comunidades y del país, reafirmando su intención de contribuir al desarrollo sostenible de la nación.

Acto de entrega

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó la mañana de este viernes 19 de junio que la empresa multinacional suiza SGS Panama Control Services Inc. entregó el Informe Final de la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá, en cumplimiento del contrato OAL-DIFOR No. 003-2025.

La auditoría, realizada por Société Générale de Surveillance (SGS), evaluó de manera independiente los aspectos legales, fiscales, ambientales y operacionales del proyecto, incluyendo los 370 compromisos del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III y los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

El proceso se organizó en 15 tomos temáticos y cuatro componentes de evaluación.

VIDEOS
Lo Nuevo