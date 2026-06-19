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Economía

Tensión en el sector pesquero de Panamá: suspenden mesa técnica con el Gobierno

Imagen de la reunión de este viernes 19 de junio, en la que representantes del sector pesquero y acuícola se levantan de la mesa técnica, dejándola en un limbo institucional tras desacuerdos con el Gobierno
Imagen de la reunión de este viernes 19 de junio, en la que representantes del sector pesquero y acuícola se levantan de la mesa técnica, dejándola en un limbo institucional tras desacuerdos con el Gobierno Cedida
Por
Mileika Lasso
  • 19/06/2026 14:45
La incorporación sorpresiva de nuevos actores provocó la paralización indefinida de la Mesa Técnica Interinstitucional de Pesca

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La Mesa Técnica Interinstitucional de Pesca y Acuicultura, instalada formalmente por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) el pasado 4 de junio, entró en una profunda crisis este viernes 19 de junio de 2026, luego de que el sector productivo privado forzara su suspensión temporal por la inclusión unilateral de nuevos miembros por parte del Gobierno.

La ruptura se produjo apenas dos semanas después de que el viceministro del MIDA, José Aníbal Rincón, en representación del ministro Roberto Linares, inaugurara el espacio prometiendo una “discusión abierta, respetuosa y sustentada en criterios técnicos”.

Sin embargo, los representantes de la actividad pesquera y acuícola denunciaron que las autoridades pisotearon las reglas de procedimiento acordadas al meter a la fuerza a nuevos sectores en la sesión de este viernes, rompiendo los principios de diálogo y consenso pactados bajo el compromiso original de la Presidencia de la República.

Pesca de arrastre en el limbo

La paralización de las negociaciones deja congelados debates de alta sensibilidad económica y ambiental para el país. Dentro de la agenda de la mesa técnica se discutía la redacción de un decreto definitivo para el ordenamiento de la pesquería de arrastre y de peces demersales, así como el monitoreo y las vedas.

Asimismo, quedó suspendido el análisis técnico para restablecer el reconocimiento de las pesquerías de cojinúa y anguila, las cuales habían sido eliminadas previamente mediante el Decreto 14 de 2023.

El gremio de productores e industriales condicionó su regreso a las mesas de trabajo a que el MIDA y las demás instituciones involucradas convoquen a una reunión de urgencia con ministros y directores para redefinir el alcance del diálogo, aclarar los objetivos de la iniciativa oficial y garantizar el cumplimiento estricto de las normas previamente establecidas.

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