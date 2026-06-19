Tensión en el sector pesquero de Panamá: suspenden mesa técnica con el Gobierno

La Mesa Técnica Interinstitucional de Pesca y Acuicultura, instalada formalmente por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) el pasado 4 de junio, entró en una profunda crisis este viernes 19 de junio de 2026, luego de que el sector productivo privado forzara su suspensión temporal por la inclusión unilateral de nuevos miembros por parte del Gobierno.

La ruptura se produjo apenas dos semanas después de que el viceministro del MIDA, José Aníbal Rincón, en representación del ministro Roberto Linares, inaugurara el espacio prometiendo una “discusión abierta, respetuosa y sustentada en criterios técnicos”.

Sin embargo, los representantes de la actividad pesquera y acuícola denunciaron que las autoridades pisotearon las reglas de procedimiento acordadas al meter a la fuerza a nuevos sectores en la sesión de este viernes, rompiendo los principios de diálogo y consenso pactados bajo el compromiso original de la Presidencia de la República.