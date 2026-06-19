Tensión en el sector pesquero de Panamá: suspenden mesa técnica con el Gobierno

La paralización de las negociaciones deja congelados debates de alta sensibilidad económica y ambiental para el país. Dentro de la agenda de la mesa técnica se discutía la redacción de un decreto definitivo para <b>el ordenamiento de la pesquería de arrastre y de peces demersales</b>, así como el monitoreo y las vedas.Asimismo, quedó suspendido <b>el análisis técnico para restablecer el reconocimiento de las pesquerías de cojinúa y anguila</b>, las cuales habían sido eliminadas previamente mediante el <b>Decreto 14 de 2023</b>.El gremio de productores e industriales condicionó su regreso a las mesas de trabajo a que el MIDA y las demás instituciones involucradas <b>convoquen a una reunión de urgencia con ministros y directores para redefinir el alcance del diálogo</b>, aclarar los objetivos de la iniciativa oficial y garantizar el cumplimiento estricto de las normas previamente establecidas.