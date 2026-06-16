Congreso Anfictiónico: Panamá confirma 92 delegaciones y cuatro presidentes; Zelensky podría asistir

Panamá se prepara para recibir a representantes de 92 delegaciones internacionales y a cuatro presidentes que ya han confirmado por escrito su asistencia a la conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico, que se desarrollará del 20 al 27 de junio para celebrar el sueño de integración regional impulsado por Simón Bolívar en 1826.

El vicecanciller Carlos Arturo Hoyos destacó la magnitud del encuentro y señaló que, según los registros del país, podría tratarse del evento con la mayor cantidad de delegaciones internacionales recibidas en Panamá.

“Ya tenemos confirmadas 92 delegaciones, lo cual es un número gigantesco y a nuestra cuenta pareciera que es la mayor cantidad de delegaciones que ha venido a la historia de Panamá a un solo evento”, afirmó este martes el vicecanciller panameño en el noticiero matutino de TVN Canal 2.

Además de los cuatro jefes de Estado confirmados, el funcionario indicó que participarán cerca de 40 cancilleres, así como viceministros y ministros de Relaciones Exteriores de distintas regiones del mundo.

“Tenemos cuatro presidentes que han confirmado por escrito y tenemos cerca de 40 cancilleres. Por supuesto, de América, pero también tenemos viceministros y ministros de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, del Reino Unido. La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá viene, por ejemplo”, detalló.

Hoyos señaló que la conmemoración llega en un momento en que América Latina requiere mayores espacios de diálogo e integración.

“Esta conmemoración viene en un momento muy oportuno en el que América Latina necesita más vías de cohesión y de integración. Necesitamos poder hablar de los problemas que tenemos en común y cómo en conjunto podemos solucionar tantas cosas, sobre todo en Centroamérica, el Caribe y ahora Panamá, que está cada vez mirando más hacia Suramérica con el Mercosur”, manifestó.

El vicecanciller sostuvo que el encuentro permitirá impulsar lo que el Gobierno ha denominado “multilateralismo útil”, promoviendo debates con resultados concretos para la región.

Para Panamá, agregó, la cita representa una oportunidad de volver a ocupar un papel central en la diplomacia continental. “El interés que hay por la región es muy alto y trasciende a la región y Panamá una vez más se pone, digamos, a las órdenes para hacer esa ruta que conecta no solo a través del Canal, sino a través de la diplomacia”, expresó.

Posible participación de Zelensky

Consultado sobre una eventual visita del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Hoyos indicó que todavía no existe una confirmación oficial, aunque la posibilidad sigue abierta.

“Existe la posibilidad. El presidente Zelensky tiene mucho aprecio y mucho cariño por el presidente Mulino, que lo ha apoyado muchísimo en las Naciones Unidas con esta injusta guerra que están sufriendo”, afirmó.

No obstante, reconoció que la situación que enfrenta Ucrania dificulta la planificación de viajes internacionales por parte de su mandatario.

“También comprendemos que el presidente Zelensky ha querido venir a Panamá en distintas ocasiones y es complicadísimo, por supuesto, estar en el medio de una guerra. Así que no hemos podido recibir la confirmación”, señaló.

Hoyos agregó que Panamá mantiene comunicación permanente con las autoridades ucranianas mientras se acerca la fecha de la conmemoración.

“Siempre mantenemos, el canciller mantiene una comunicación muy fluida con el canciller Sybiha de Ucrania”, indicó.

La conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico busca proyectar a Panamá como un espacio para el diálogo político y la cooperación internacional, al reunir en un solo lugar a representantes de más de 90 naciones y organismos internacionales.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Asociación de Estados del Caribe (AEC) declararon 2026 como el “Año del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá”.