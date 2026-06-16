Demolición de estación de Balboa | Aida Torres: ‘Los testimonios históricos están siendo arrasados’

Voceros de la recién creada Asociación de Comunidades de las Áreas Canaleras expresaron la mañana de este martes 16 de junio su rechazo a la posible demolición de la histórica estación del ferrocarril de Balboa como parte de las obras relacionadas con el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá y pidió a las autoridades asumir la defensa del patrimonio nacional.

Durante una intervención pública, una de las integrantes del grupo, Aida Torres, manifestó su preocupación por lo que considera una pérdida progresiva de bienes históricos ubicados en las áreas revertidas.

Según Torres, la organización fue creada para vigilar y fiscalizar el uso y conservación de los bienes que pasaron a manos de Panamá tras la reversión del Canal y las antiguas áreas administradas por Estados Unidos.

Torres señaló que la estación del ferrocarril de Balboa constituye un testimonio de la historia canalera y del desarrollo del primer ferrocarril transístmico que conectó los océanos Atlántico y Pacífico.

“Hoy estamos denunciando la intención de la demolición de un testimonio histórico que forma parte de toda esa historia canalera que cuenta la historia del Canal”, afirmó.

La dirigente sostuvo que, aunque respaldan la construcción del Cuarto Puente, el proyecto debe ejecutarse tomando en cuenta la protección de los bienes históricos existentes.

“Apoyamos el proyecto, pero creemos que debe hacerse responsablemente, reconociendo que allí existe patrimonio”, indicó.

Torres también cuestionó la actuación de las entidades encargadas de proteger el patrimonio cultural del país y aseguró que existe una falta de acciones para declarar y conservar estructuras históricas vinculadas a la historia canalera.

A su juicio, la estación ferroviaria de Balboa, con más de un siglo de existencia, representa un elemento fundamental de la memoria histórica panameña.

“Lamentablemente vemos que los testimonios históricos están siendo arrasados ante una institucionalidad que no asume el rol de declarar patrimonio histórico ni de defender esos testimonios que cuentan la historia de nuestra identidad”, expresó.

La representante del colectivo hizo un llamado al Ministerio de Cultura para que ejerza las funciones que le corresponden en materia de protección patrimonial.

Durante sus declaraciones, Torres afirmó que la preocupación de los residentes no se limita a la estación del ferrocarril de Balboa.

También mencionó la desaparición de edificaciones vinculadas a la construcción del Canal y expresó inquietud por las intervenciones realizadas en el Cerro Sosa, un sitio que, según indicó, posee valor histórico y ambiental.

Asimismo, cuestionó la gestión de antiguos búnkeres ubicados en Amador y advirtió sobre el riesgo de que otros elementos patrimoniales desaparezcan sin que se evalúen alternativas para su conservación.