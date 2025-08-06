  1. Inicio
Precios de la gasolina en Panamá

Conoce los nuevos precios de la gasolina a partir del viernes 8 de agosto

Imagen ilustrativa del indicador de gasolina dentro de un vehículo.
Por
Carlos H. González
  • 06/08/2025 16:22
Desde este viernes bajan los precios de los combustibles en Panamá. La Secretaría Nacional de Energía anunció una leve reducción en el costo por litro de gasolina y diésel, vigente del 8 al 22 de agosto.

La Secretaría Nacional de Energía anunció una reducción en los precios máximos de venta al consumidor de los combustibles líquidos, que regirá desde el viernes 8 hasta el jueves 22 de agosto de 2025.

Los ajustes, que se aplican cada 14 días según las cotizaciones internacionales de los productos terminados en la costa del Golfo de los Estados Unidos, reflejan una leve disminución en los precios por litro:

Gasolina de 95 octanos: baja de 91.9 a 91.7 centavos por litro (–0.2)

Gasolina de 91 octanos: baja de 86.9 a 86.6 centavos por litro (–0.3)

Diésel bajo en azufre: baja de 85.6 a 84.5 centavos por litro (–1.1)

La Secretaría recordó que estos valores se calculan tomando como referencia el mercado proveedor principal del país y buscan reflejar de forma transparente las variaciones del mercado internacional.

Conoce cuánto te gastarás en gasolina, segun el tipo de vehículo. En caso de no poder verlo mirar AQUÍ.

Los precios generados por la calculadora son apróximados.

Calculadora de Combustible

Selecciona un vehículo para ver el costo del tanque lleno.
