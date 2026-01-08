Contingentes arancelarios movieron $196 millones a través de BAISA en 2025

El modelo de negociación utilizado por BAISA busca <b>equilibrar la apertura comercial con la protección de la producción nacional</b>, permitiendo importaciones controladas cuando el mercado lo requiere, sin desplazar de forma abrupta a los productores locales.Este esquema ha sido especialmente relevante para productos básicos de <b>la canasta alimentaria, al facilitar el abastecimiento oportuno y contribuir a la estabilidad de precios</b>, en un entorno de volatilidad internacional.De cara a los próximos años, el desempeño de BAISA seguirá siendo un<b> termómetro del comportamiento del comercio agroalimentario panameño</b> y de la forma en que el país gestiona sus compromisos comerciales internacionales.