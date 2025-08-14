Crecimiento del 11.3% en exportaciones de Panamá impulsa la economía nacional

Las exportaciones de Panamá experimentaron un notable crecimiento del 11,3% en el primer semestre de 2025, alcanzando un valor total de $516,3 millones. Este desempeño positivo se debe en gran medida al interés de mercados clave como China-Taiwán y Estados Unidos, que acumularon el 83 % del total de las exportaciones. Según la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), este aumento se traduce en un incremento de $52,3 millones en comparación con el mismo período del año anterior, cuando se exportaron $464 millones.