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Economía

Crisis en el Estrecho de Ormuz: Desequilibrio total en el tráfico naval

Un barco turco pasó este viernes 13 de marzo por el estrecho de Ormuz tras lograr el permiso de las autoridades iraníes, que mantienen bloqueado la vía de comunicación marítima en respuesta a los ataques de EE.UU. e Israel, informó el Ministerio de Transporte de Turquía.
Un barco turco pasó este viernes 13 de marzo por el estrecho de Ormuz tras lograr el permiso de las autoridades iraníes, que mantienen bloqueado la vía de comunicación marítima en respuesta a los ataques de EE.UU. e Israel, informó el Ministerio de Transporte de Turquía. Tasnim News | EFE
Por
Mileika Lasso
  • 17/03/2026 16:46
Solo el 13 % de los buques se atreve a entrar al Golfo Pérsico. Conoce las rutas inusuales por Irán que están marcando la crisis marítima de 2026

Los datos de tráfico marítimo de los últimos tres días revelan una anomalía logística sin precedentes: el flujo de salida domina el estrecho mientras los buques esquivan las rutas tradicionales para navegar por aguas territoriales iraníes.

El Estrecho de Ormuz, la arteria vital por la que circula gran parte del petróleo y gas mundial, muestra este 17 de marzo de 2026 signos de una tensión estructural profunda. Según el análisis de datos de Marine Traffic, el comportamiento de la flota mercante ha dado un giro drástico, priorizando la salida y alterando las cartas de navegación habituales.

La radiografía del desequilibrio

En las últimas 72 horas, un total de 15 buques de gran calado han logrado transitar el estrecho. Sin embargo, la cifra oculta una realidad preocupante: la falta de barcos dispuestos a ingresar a la zona.

Flujo de salida (87%): La gran mayoría de los tránsitos corresponden a buques que abandonan el Golfo, lo que sugiere un vaciado de inventarios o una retirada estratégica de activos navales.

Flujo de entrada (13%): Apenas una fracción del tráfico habitual se atreve a cruzar hacia el interior, lo que evidencia una parálisis en la logística de abastecimiento y carga.

Rutas “atípicas” por aguas de Irán

Uno de los datos más reveladores del reporte es que muchos de estos buques están tomando rutas inusuales a través de aguas territoriales iraníes. Normalmente, el tráfico internacional sigue los esquemas de separación de tráfico (TSS) establecidos; sin embargo, el desvío hacia aguas controladas por Teherán sugiere una de dos posibilidades:

Búsqueda de protección: Navegar más cerca de la costa iraní para evitar incidentes en aguas internacionales.
Acuerdos de paso específicos: Una coordinación táctica para garantizar la seguridad de los cargamentos de energía y materias primas.
¿Qué barcos están moviéndose?

La composición del tráfico refleja la importancia estratégica del momento. La flota se divide principalmente en tres categorías:

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5 
 
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49			*##if($cont.name.toUpperCase() == $el.name.toUpperCase())#* ## ENCONTRAMOS EL CONTENIDO EN EL LA LISTA DE CONTENIDOS A MOSTRAR
 
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51					## vemos si hay mas image_text detras  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
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78
 
79					## VERIFICAR SI ES EL ULTIMO ELEMENTO DE LOS CONTENIDOS TEST??????????????????????????????????
 
80					## +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
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273                            *#<div class="text">$!el.Piece_Text.data</div>#*
 
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304								*#<div class="icon"></div>#*
 
305								*#<div class="name">$!el.Phrase_Name.data</div>#*
 
306								*#<div class="profession">$!el.Phrase_Profession.data</div>#*
 
307							*#</div>#*
 
308							*#<div class="block-2">#*
 
309								*#$!el.data#*
 
310							*#</div>#*
 
311                        *#</div>#*
 
312                    *##end#*
 
313				*##end#*
 
314
 
315				*##if($cont.type == "poll")#* ## CONTENIDOS DE TIPO ENCUESTA
 
316					*##if($el && $el.trim() != "")#*
 
317						*##set($namespace = $randomNamespace)#*
 
318						#initPoll
 
319						*#<div class='${element.cssclass}' $!tempIter groupId="$groupId" questionId="$Question.questionid" data-opendate="$!Question.opendate" data-closedate="$!Question.closedate">#*
 
320							*#<div class="question-poll">#*
 
321								##QUESTION
 
322								*#<h3 class="headline question">$!Question.data</h2>#*
 
323							*#</div> <!-- Fin div question-poll -->#*
 
324							##CHOICES
 
325							*#<div class="${namespace}_choices choices visible">#*
 
326								*##if ($Question && $Question.Answer && $Question.Answer.getSiblings() && $Question.Answer.getSiblings().size() > 0)#*
 
327									*#<form id="${namespace}_form" name="${namespace}_form" class="${namespace}_form form" >#*
 
328										*#<input name="questionId" type="hidden" value="$Question.questionid" />#*
 
329										*##foreach ($answer in $Question.Answer.getSiblings())#*
 
330											*#<span class="choice" data-choiceid="${answer.choiceid}"><input type="radio" value="$answer.choiceid" name="choiceId" class="choiceOption">$answer.data</span>#*
 
331										*##end #*
 
332									*#</form>#*
 
333								*##end#*
 
334							*#</div> <!-- Fin div choices -->#*
 
335							*#<div class="buttons-poll">#*
 
336								*#<span class="vote-btn visible">Votar</span>#*
 
337								*#<span class="result-btn hidden">Resultados</span>#*
 
338							*#</div> <!-- Fin div buttons -->#*
 
339							*#<div class="${namespace}_results results hidden"></div>#*
 
340						*#</div>#*
 
341					*##end#*
 
342				*##end#*
 
343
 
344				*##set($name_prev = $el.name.toUpperCase())#*
 
345				*##break#* ## SALIMOS ENCONTRADO EN LISTA DE CONTENIDOS A MOSTRAR
 
346			*##end#*
 
347		*##end#*
 
348		*##set($currentElement = $currentElement+1)#*
 
349	*##end
 
350
 
351    ##ADJUNTOS
 
352    #set($Generic_ = $articleToolbox.getTag(null,'Generic'))
 
353    #if($Generic_)
 
354        <div class="generic">
 
355            <div class="title">Adjuntos</div>
 
356            #foreach($item in $Generic_.getSiblings())
 
357                #set($name = $item.data)
 
358                #if($item.Cutline_Content && $item.Cutline_Content.data != "")
 
359                    #set($name = $item.Cutline_Content.data)
 
360                #end
 
361                <div class="block-generic">
 
362                    <a href="$item.Document.data" target="_blank"><div class="file">$name</div></a>
 
363                </div>
 
364            #end
 
365        </div>
 
366    #end
 
367
 
368</div> 
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