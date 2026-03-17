Crisis en el Estrecho de Ormuz: Desequilibrio total en el tráfico naval

Los datos de tráfico marítimo de los últimos tres días revelan una anomalía logística sin precedentes: el flujo de salida domina el estrecho mientras los buques esquivan las rutas tradicionales para navegar por aguas territoriales iraníes. El Estrecho de Ormuz, la arteria vital por la que circula gran parte del petróleo y gas mundial, muestra este 17 de marzo de 2026 signos de una tensión estructural profunda. Según el análisis de datos de Marine Traffic, el comportamiento de la flota mercante ha dado un giro drástico, priorizando la salida y alterando las cartas de navegación habituales.

La radiografía del desequilibrio

En las últimas 72 horas, un total de 15 buques de gran calado han logrado transitar el estrecho. Sin embargo, la cifra oculta una realidad preocupante: la falta de barcos dispuestos a ingresar a la zona. Flujo de salida (87%): La gran mayoría de los tránsitos corresponden a buques que abandonan el Golfo, lo que sugiere un vaciado de inventarios o una retirada estratégica de activos navales. Flujo de entrada (13%): Apenas una fracción del tráfico habitual se atreve a cruzar hacia el interior, lo que evidencia una parálisis en la logística de abastecimiento y carga.

Rutas “atípicas” por aguas de Irán

Uno de los datos más reveladores del reporte es que muchos de estos buques están tomando rutas inusuales a través de aguas territoriales iraníes. Normalmente, el tráfico internacional sigue los esquemas de separación de tráfico (TSS) establecidos; sin embargo, el desvío hacia aguas controladas por Teherán sugiere una de dos posibilidades:

Búsqueda de protección: Navegar más cerca de la costa iraní para evitar incidentes en aguas internacionales.

Acuerdos de paso específicos: Una coordinación táctica para garantizar la seguridad de los cargamentos de energía y materias primas.

¿Qué barcos están moviéndose?

La composición del tráfico refleja la importancia estratégica del momento. La flota se divide principalmente en tres categorías: