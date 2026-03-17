Crisis en el Estrecho de Ormuz: Desequilibrio total en el tráfico naval

En las últimas <b>72 horas</b>, un total de<b> 15 buques</b> de gran calado han logrado transitar el estrecho. Sin embargo, la cifra oculta una realidad preocupante: la falta de barcos dispuestos a ingresar a la zona.<b>Flujo de salida (87%): </b>La gran mayoría de los tránsitos corresponden a <b>buques que abandonan el Golfo</b>, lo que sugiere un vaciado de inventarios o una retirada estratégica de activos navales. <b>Flujo de entrada (13%):</b> Apenas <b>una fracción del tráfico habitual se atreve a cruzar hacia el interior</b>, lo que evidencia una parálisis en la logística de abastecimiento y carga.