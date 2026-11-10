Cyber Security Week en Brasil: líderes de ciberseguridad analizan los desafíos digitales de América Latina

Praia do Forte, Brasil —Con el foco puesto en la evolución de las ciberamenazas que vulneran a empresas y usuarios, este lunes dio inicio en Brasil la decimosexta edición del Cyber Security Week (semana de ciberseguridad), el evento anual organizado por Kaspersky para presentar su informe sobre el panorama regional del crimen digital.
La cita de este año tiene como sede el hotel Iberostar Waves Bahía, en Praia do Forte, Salvador, Brasil. El encuentro reúne a más de una docena de periodistas de América Latina —incluyendo una delegación de Panamá—, además de altos ejecutivos de la compañía, referentes corporativos y funcionarios gubernamentales.
“Esta es una versión muy especial. Siempre fue un espacio enfocado exclusivamente en la prensa, pero ahora estamos ampliando el alcance del mensaje de ciberseguridad hacia nuevos sectores estratégicos”, señaló Rafael Akao, director de Comunicaciones Corporativas de Kaspersky Américas.
Por su parte, Claudio Martinelli, director general de Kaspersky para las Américas, adelantó que las jornadas combinarán el análisis técnico con una inmersión en la cultura, la conservación y las dinámicas propias de la región.
Radiografía del fraude: IA, espionaje y cadenas de suministro
Las ponencias continúan este martes con una agenda cargada de estudios exclusivos sobre las tendencias tecnológicas y delictivas que dominan el escenario actual. La apertura estará a cargo de Martinelli, quien abordará la visión general de las operaciones de Kaspersky en la región.
Entre los expositores destacados y los temas clave de la jornada se encuentran:
Vigilancia y prevención
Kaspersky monitorea de forma continua las actividades fraudulentas en el continente con el objetivo de anticiparse a las nuevas técnicas maliciosas.
A través del informe anual: Panorama de Amenazas en América Latina, la compañía busca dotar a organizaciones y ciudadanos de las herramientas necesarias para blindar sus sistemas y fortalecer su ciberinmunidad frente a un ecosistema digital cada vez más sofisticado.