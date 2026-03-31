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Economía

Día del Jubilado: Radiografía de los beneficios que más se incumplen en el país

Entre enero y febrero de 2026, la Acodeco registró 40 casos por irregularidades en tasas de interés de préstamos, la falta más común contra la Ley 6 de 1987.
Entre enero y febrero de 2026, la Acodeco registró 40 casos por irregularidades en tasas de interés de préstamos, la falta más común contra la Ley 6 de 1987. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 31/03/2026 11:29
Un total de 93 casos de irregularidades fueron registrados en el inicio del año. Préstamos y falta de letreros informativos son las faltas comunes

En el marco de la conmemoración del Día del Jubilado y Pensionado en Panamá, establecido por la Ley 25 de 1991, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) presentó un balance sobre el cumplimiento de la Ley 6 de 1987. Durante el primer bimestre de 2026, la entidad registró un total de 93 casos por irregularidades en la aplicación de los beneficios destinados a la tercera edad.

El reporte estadístico detalla que la principal falta detectada se concentra en el sector financiero, con 40 casos vinculados a las tasas de interés en préstamos. Le siguen la ausencia de letreros informativos sobre descuentos en los establecimientos (16 casos) y el impago del 25 % de descuento en el consumo de restaurantes (14 casos). Como resultado de estas inspecciones, se han aplicado 12 sanciones en primera instancia, cuya cuantía asciende a $16,000.

Guía para el reclamo efectivo

Ante el incumplimiento de un beneficio, la Acodeco enfatiza que el consumidor debe realizar un proceso escalonado:

Reclamar directamente ante el encargado del local o establecimiento.
Si la respuesta es negativa, reportar el caso a la Acodeco.

Es fundamental conservar evidencias, tales como facturas, fotografías del local o documentos que respalden la transacción.

Beneficios clave y vigencia en el transporte

La normativa panameña contempla un amplio abanico de descuentos que van desde el 50 % en actividades recreativas y hoteles (de lunes a viernes), hasta rebajas sustanciales en servicios públicos y salud, como el 20 % en medicamentos y honorarios médicos.

En cuanto al sistema de transporte masivo, el Metro de Panamá mantiene el descuento del 30 %. No obstante, las autoridades recuerdan que los usuarios deben acudir anualmente a los centros de atención para renovar la vigencia del beneficio en su tarjeta especial. De no cumplir con este trámite, el sistema cobrará la tarifa regular de $0.35 para la Línea 1 y $0.50 para la Línea 2.

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