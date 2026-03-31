Día del Jubilado: Radiografía de los beneficios que más se incumplen en el país

En el marco de la conmemoración del <b>Día del Jubilado y Pensionado en Panamá</b>, establecido por la <b>Ley 25 de 1991</b>, la <b><a href="/tag/-/meta/acodeco-autoridad-de-proteccion-al-consumidor-y-defensa-de-la-competencia">Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco)</a></b> presentó un balance sobre el cumplimiento de la<b> Ley 6 de 1987</b>. Durante el primer bimestre de 2026, la entidad registró un total de <b>93 casos</b> por irregularidades en la aplicación de los beneficios destinados a la tercera edad.El reporte estadístico detalla que la principal falta detectada se concentra en el sector financiero, con <b>40 casos</b> vinculados a las tasas de interés en préstamos. Le siguen la <b>ausencia de letreros informativos sobre descuentos</b> en los establecimientos (16 casos) y el impago del 25 % de descuento en el consumo de restaurantes (14 casos). Como resultado de estas inspecciones, se han aplicado 12 sanciones en primera instancia, cuya cuantía asciende a $16,000.