Día del Jubilado: Radiografía de los beneficios que más se incumplen en el país

En el marco de la conmemoración del Día del Jubilado y Pensionado en Panamá, establecido por la Ley 25 de 1991, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) presentó un balance sobre el cumplimiento de la Ley 6 de 1987. Durante el primer bimestre de 2026, la entidad registró un total de 93 casos por irregularidades en la aplicación de los beneficios destinados a la tercera edad.

El reporte estadístico detalla que la principal falta detectada se concentra en el sector financiero, con 40 casos vinculados a las tasas de interés en préstamos. Le siguen la ausencia de letreros informativos sobre descuentos en los establecimientos (16 casos) y el impago del 25 % de descuento en el consumo de restaurantes (14 casos). Como resultado de estas inspecciones, se han aplicado 12 sanciones en primera instancia, cuya cuantía asciende a $16,000.