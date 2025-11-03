  1. Inicio
El 42% de los panameños goza de inclusión financiera

Tendencias tecnológicas han llevado a más uso de servicios bancarios.
Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 04/11/2025 00:00
Siete de cada diez panameños declararon tener una tarjeta de débito o una cuenta de ahorros o corriente

Con un puntaje de 55,5, Panamá se ubicó en la tercera posición del ránking regional de Inclusión Financiera (IIF). El país solo estuvo detrás de Argentina y Chile.

Panamá mantiene una tendencia positiva a lo largo de las cinco ediciones del IIF, con un crecimiento acumulado de cerca de tres puntos, pasando de 52,6 en 2021 a 55,5 en 2025. Este comportamiento refleja un sistema financiero competitivo y en consolidación, en el que la confianza y la calidad percibida destacan como fortalezas frente al resto de la región, así lo destacó Credicorp, quien a través del Banco de Ideas de Credicorp, se encarga de medir desde 2021 los niveles de acceso, uso y calidad percibida del sistema financiero en ocho países de Latinoamérica.

Dimensión

En la dimensión de acceso, Panamá alcanzó 59 puntos en 2025, ubicándose en el segundo lugar regional después de Argentina, con un crecimiento sostenido desde 2021. Lidera en conocimiento de productos financieros, con un promedio de 11 reconocidos, superando el promedio regional de ocho.

En la dimensión de uso, obtuvo 39 puntos, destacando por un incremento en la frecuencia mensual de uso de productos financieros, que pasó a 14 veces, muy por encima del promedio regional y posicionando al país detrás de Chile y Argentina.

En calidad percibida, Panamá lidera con 69 puntos y sobresale en confianza en el sistema financiero, con un puntaje de 3,32, el más alto de la región.

Además, el 42 % de los panameños ha alcanzado un nivel de inclusión financiera, cuatro puntos porcentuales más que en 2021, mientras que la proporción en nivel bajo se redujo del 23 % al 14 % en 2025.

Adopción

Panamá se posiciona hoy como uno de los países con mayor adopción de billeteras móviles en Latinoamérica: según el IIF 2025, el 69 % de los ciudadanos afirma contar con una, un nivel que solo es superado por Argentina y Colombia.

La cifra confirma la integración de este producto digital en la vida cotidiana de la población. Más allá del acceso, el uso también se expande con fuerza en Panamá.

El 49 % de los ciudadanos ya utiliza estas billeteras para realizar pagos y compras, una cifra muy superior al promedio regional (22 %). También es el medio más utilizado para realizar transferencias (68 %) superando ampliamente a las aplicaciones de banca móvil o banca por internet (34 %) o empresas de envío de dinero (25 %).

La transformación en los hábitos de consumo se observa también en que apenas el 14 % de la población recibe sus ingresos en efectivo, lo que marca una migración hacia formas más seguras y modernas de administrar el dinero.

Organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han mencionado que Panamá ha realizado avances en estos ámbitos a lo largo de los últimos años.

Sin embargo, recalcó que el país debe seguir progresando en una inclusión financiera para así permitir a las personas a tener acceso a los servicios financieros, lo cual, a su vez, contribuirá no solo al crecimiento económico, sino, además, a que éste sea más inclusivo.

“Todo ello pone de manifiesto que aumentar la inclusión financiera pasa por seguir mejorando en esos desafíos estructurales del país: equidad de género, distribución del ingreso, calidad institucional, equilibrio territorial y educación, además de las fintech en el caso digital”, subrayó el BID.

