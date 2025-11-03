El 42% de los panameños goza de inclusión financiera

Con un puntaje de 55,5, Panamá se ubicó en la tercera posición del ránking regional de Inclusión Financiera (IIF). El país solo estuvo detrás de Argentina y Chile. Panamá mantiene una tendencia positiva a lo largo de las cinco ediciones del IIF, con un crecimiento acumulado de cerca de tres puntos, pasando de 52,6 en 2021 a 55,5 en 2025. Este comportamiento refleja un sistema financiero competitivo y en consolidación, en el que la confianza y la calidad percibida destacan como fortalezas frente al resto de la región, así lo destacó Credicorp, quien a través del Banco de Ideas de Credicorp, se encarga de medir desde 2021 los niveles de acceso, uso y calidad percibida del sistema financiero en ocho países de Latinoamérica.

Dimensión

En la dimensión de acceso, Panamá alcanzó 59 puntos en 2025, ubicándose en el segundo lugar regional después de Argentina, con un crecimiento sostenido desde 2021. Lidera en conocimiento de productos financieros, con un promedio de 11 reconocidos, superando el promedio regional de ocho. En la dimensión de uso, obtuvo 39 puntos, destacando por un incremento en la frecuencia mensual de uso de productos financieros, que pasó a 14 veces, muy por encima del promedio regional y posicionando al país detrás de Chile y Argentina. En calidad percibida, Panamá lidera con 69 puntos y sobresale en confianza en el sistema financiero, con un puntaje de 3,32, el más alto de la región. Además, el 42 % de los panameños ha alcanzado un nivel de inclusión financiera, cuatro puntos porcentuales más que en 2021, mientras que la proporción en nivel bajo se redujo del 23 % al 14 % en 2025.

Adopción