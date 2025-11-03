El 42% de los panameños goza de inclusión financiera

Panamá se posiciona hoy como uno de los países con mayor adopción de billeteras móviles en Latinoamérica: según el IIF 2025, el 69 % de los ciudadanos afirma contar con una, un nivel que solo es superado por Argentina y Colombia. La cifra confirma la integración de este producto digital en la vida cotidiana de la población. Más allá del acceso, el uso también se expande con fuerza en Panamá. El 49 % de los ciudadanos ya utiliza estas billeteras para realizar pagos y compras, una cifra muy superior al promedio regional (22 %). También es el medio más utilizado para realizar transferencias (68 %) superando ampliamente a las aplicaciones de banca móvil o banca por internet (34 %) o empresas de envío de dinero (25 %).La transformación en los hábitos de consumo se observa también en que apenas el 14 % de la población recibe sus ingresos en efectivo, lo que marca una migración hacia formas más seguras y modernas de administrar el dinero.Organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han mencionado que Panamá ha realizado avances en estos ámbitos a lo largo de los últimos años. Sin embargo, recalcó que el país debe seguir progresando en una inclusión financiera para así permitir a las personas a tener acceso a los servicios financieros, lo cual, a su vez, contribuirá no solo al crecimiento económico, sino, además, a que éste sea más inclusivo.'Todo ello pone de manifiesto que aumentar la inclusión financiera pasa por seguir mejorando en esos desafíos estructurales del país: equidad de género, distribución del ingreso, calidad institucional, equilibrio territorial y educación, además de las <i>fintech</i> en el caso digital', subrayó el BID.