‘El gobierno tendrá en sus manos fijar el salario mínimo’, ¿se logrará acuerdo?

El próximo 15 de noviembre se establecerá la mesa conformada por el Gobierno, empresarios y asociaciones laborales para revisar y establecer un nuevo salario mínimo en Panamá.

La discusión iniciará impulsada por el Gobierno, pero con la renuencia de los sectores empresariales.

Al respecto, el abogado laboral Samuel Rivera, explicó que el artículo 174 del Código Laboral establece que el salario mínimo deber ser revisado por lo menos cada dos años. “Pero ya eso ha recorrido tanto tiempo, que no hacerlo violentaría un poco el uso y la costumbre, ya el país está acostumbrado que cada dos años se debe debatir y aprobar un salario mínimo”, explicó.