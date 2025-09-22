‘El gobierno tendrá en sus manos fijar el salario mínimo’, ¿se logrará acuerdo?

El próximo 15 de noviembre se establecerá la mesa conformada por el Gobierno, empresarios y asociaciones laborales para revisar y establecer un nuevo salario mínimo en Panamá. La discusión iniciará impulsada por el Gobierno, pero con la renuencia de los sectores empresariales.Al respecto, el <b>abogado laboral Samuel Rivera</b>, explicó que el <b>artículo 174 del Código Laboral</b> establece que el salario mínimo deber ser revisado por lo menos cada dos años. <i>'Pero ya eso ha recorrido tanto tiempo, que no hacerlo violentaría un poco el uso y la costumbre, ya el país está acostumbrado que cada dos años se debe debatir y aprobar un salario mínimo',</i> explicó.