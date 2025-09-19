  1. Inicio
PANAMÁ

Salario mínimo sí será revisado, confirmó la Ministra de Trabajo

Ministra Jackeline Muñoz, titular del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Mitradel
Kathyria Caicedo
  • 19/09/2025 12:51
La reacción de la ministra Muñoz surge en respuesta a una solicitud del sector empresarial para posponer la revisión del salario mínimo.

La revisión del salario mínimo está establecida por ley y, para este 2025 debe establecerse la mesa de revisión. Jackeline Muñoz, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, confirmó que la instalación se dará en el mes de noviembre.

Muñoz aseguró el Ministerio estará estableciendo la mesa de revisión del salario mínimo para el 15 de noviembre.

”Si para la empresa las cosas están complicadas para el trabajador también y hay que buscar los puntos medios”, agregó la titular del Mitradel.

La declaración de la Ministra surge luego que la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá (Fedecámaras) estaba pidiendo suspender por este año la revisión del salario mínimo, que por ley toca discutir.

“Evidentemente, puede que este salario mínimo no sea tan alto por las condiciones del país en este momento, pero es totalmente falso que nosotros no vamos a revisar salario mínimo”, puntualizó.

La semana pasada, Alicia Jiménez, presidenta de Fedecámaras, las empresas no están en las mejores condiciones desde el cierre de la mina, las protestas y una desaceleración en la economía, en la que el desempleo y la informalidad se han vuelto una crisis.

