Salario mínimo sí será revisado, confirmó la Ministra de Trabajo

La revisión del salario mínimo está establecida por ley y, para este 2025 debe establecerse la mesa de revisión. Jackeline Muñoz, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, confirmó que la instalación se dará en el mes de noviembre.

Muñoz aseguró el Ministerio estará estableciendo la mesa de revisión del salario mínimo para el 15 de noviembre.

”Si para la empresa las cosas están complicadas para el trabajador también y hay que buscar los puntos medios”, agregó la titular del Mitradel.