El plan de $500 millones que transformará la energía en provincias centrales

Las dos últimas licitaciones de largo plazo administradas por la Empresa de Transmisión Eléctrica S. A. (Etesa) proyectan inversiones privadas de entre $400 y $500 millones para las provincias centrales y Veraguas, mediante contratos de suministro de energía que se extenderán hasta el año 2048.

Los actos públicos, coordinados junto a la Secretaría Nacional de Energía (SNE) y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), adjudicaron bloques de potencia firme y energía dirigidos tanto a operadores existentes como a nuevas centrales de generación.

Roy Morales, gerente general de Etesa, detalló que los fondos declarados por los inversionistas dinamizarán las economías locales en Coclé y Herrera, incluyendo el distrito de Penonomé, mediante la instalación de parques solares y tecnologías de producción limpia.

La primera de estas convocatorias, la licitación Etesa 01-2025, se enfocó de manera exclusiva en centrales nuevas de generación hidroeléctrica y eólica. Estas instalaciones civiles se ubicarán en los distritos de Penonomé y Antón, en la provincia de Coclé, además de diversos puntos de la provincia de Veraguas. Los contratos resultantes de este proceso tendrán una vigencia de dos décadas, iniciando el 1 de enero de 2029 hasta el 31 de diciembre de 2048.

Por otro lado, el proceso Etesa 01-2026 contrató potencia firme y energía con centrales que ya se encuentran operativas en el mercado nacional. Según el reporte oficial, las propuestas validadas incluyeron una combinación de tecnologías hídricas, fotovoltaicas, eólicas, sistemas híbridos y plantas termoeléctricas. En este último segmento, las condiciones del pliego obligaron a los agentes a presentar planes de reconversión de sus infraestructuras hacia el uso de combustibles de menor impacto ambiental.

Morales defendió que los resultados de ambas licitaciones envían señales de estabilidad regulatoria al mercado y apuntan a un componente de absorción de mano de obra local durante la fase constructiva en las regiones impactadas. No obstante, la integración de este volumen de energía renovable dependerá de la capacidad de la red nacional de transmisión para absorber la intermitencia de las fuentes fotovoltaicas y eólicas en el mediano plazo.