Empleo en Panamá: ¿Con señales alentadoras de recuperación?

Las declaraciones de Muñoz se dieron durante el lanzamiento oficial de la feria de empleo virtual de Expo Konzerta 2025, que inició este lunes 22 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 28, con oportunidades de ofrecer más de 5.000 vacantes, a través de 110 empresas participantes.La feria estará disponible en línea de manera gratuita para las personas que puedan postular a empleos relacionados a comercio, administración, producción, abastecimiento, ingeniería, atención al cliente, comunicaciones, recursos humanos, educación, docencia e investigación.Jeff Alejandro Morales, gerente de marketing de Konzerta, explicó que la alianza con el Mitradel se da bajo el objetivo de que la promoción del empleo debe del sector público y privado, así como del aprovechamiento que se le pueda hacer a la tecnología, también.Muñoz indicó que principalmente en este semestre usualmente se dan altas contrataciones, que, incluso, duran hasta abril del próximo año, y que se ven impulsadas con las ferias de empleos que se están ofreciendo a las personas. 'Expo Konzerta 2025 representa una gran oportunidad para miles de panameños y panameñas que buscan insertarse en el mercado laboral', expresó.