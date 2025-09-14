Empresarios y DGI acuerdan revisar límite de facturación electrónica gratuita

La presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio (Fedecámaras), Alicia Jiménez, anunció que han llegado a un acuerdo con la Dirección General de Ingresos (DGI) para revisar la reciente resolución que restringe el uso del facturador electrónico gratuito a contribuyentes con ingresos anuales inferiores a $36.000.

La medida de la DGI, publicada en la Gaceta Oficial, establece que a partir del 1 de enero de 2026, solo los contribuyentes (ya sean personas naturales o jurídicas) cuyos ingresos anuales no superen los $36.000, y que emitan un máximo de 100 documentos mensuales, podrán seguir utilizando el facturador gratuito. Quienes superen estos límites estarán obligados a contratar un Proveedor Autorizado de Facturación Electrónica (PAFE).

Jiménez explicó que, tras un diálogo con el director de la DGI, Camilo Valdés, lograron que la entidad reconsiderara la disposición. “Conversamos con el director de la DGI sobre los pros y contras de la facturación electrónica. Él escuchó nuestra posición, que defiende los intereses de la micro, pequeña y mediana empresa, sin afectar a las grandes”, afirmó.

Según la presidenta, Fedecámaras manifestó su preocupación por el impacto que esta medida podría tener en el sector, ya que el umbral de $36.000 es considerado el techo de la renta, lo que podría “congelar” la gestión de muchos pequeños y medianos negocios.

Como resultado de la reunión, la DGI se comprometió a realizar un análisis técnico, científico e investigativo para evaluar la posibilidad de aumentar el umbral de facturación. “Le sugerimos que se apalanquen en las normas que tiene la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la cual la pequeña empresa tiene un techo de $150.000 en facturación”, indicó Jiménez.

Ambas partes acordaron evaluar la situación y buscar un nuevo umbral que sea más adecuado y que no afecte el desarrollo de este importante sector económico.