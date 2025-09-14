Empresarios y DGI acuerdan revisar límite de facturación electrónica gratuita

De acuerdo con cifras oficiales de la DGI, actualmente más de 32.000 contribuyentes utilizan el facturador gratuito de PAFE.De ellos, al menos 18.000 superan los nuevos límites establecidos y deberán migrar a plataformas privadas antes del 1 de enero de 2026, ya que la actual norma sólo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.Este grupo incluye principalmente a comercios minoristas con alto volumen de ventas, profesionales liberales con ingresos medios-altos y pequeñas empresas en crecimiento.La resolución también establece nuevas obligaciones para todos los usuarios del sistema de facturación electrónica. Entre las que se encuentra verificar anualmente si cumplen con los límites de ingresos y volumen de facturación. Mantener actualizada su información ante la DGI.Expertos en contabilidad y fiscalización advierten que esta medida, aunque busca fortalecer la trazabilidad tributaria, podría representar un nuevo gasto operativo para pequeños negocios que apenas superan el umbral de ingresos.Con el CFEG, los pequeños comercios y emprendedores pueden, por ahora, admitir facturas electrónicas, notas de crédito, notas de débito y eventos de anulación. Consultar y exportar tus documentos emitidos o recibidos en formato Excel. Cargar artículos frecuentes desde Excel para agilizar la facturación. Acceder desde cualquier dispositivo: PC, laptop, tablet o móvil.