Garantía de electrodomésticos disparan quejas, según Acodeco

En el Departamento de Decisión de Quejas, los 238 casos de electrodomésticos y equipos electrónicos acumulados hasta noviembre reflejan una problemática estructural en la comercialización y postventa del sector.Los principales motivos de queja fueron: incumplimiento de garantía, custodia del bien durante reparación, falta de información al consumidor, incumplimiento del servicio técnico y devolución de dinero.El monto económico asociado a estas quejas ascendió a $131,221.19, según los registros oficiales, considerando compensaciones, devoluciones y sanciones administrativas impuestas por la autoridad.