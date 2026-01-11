  1. Inicio
Garantía de electrodomésticos disparan quejas, según Acodeco

Los electrodomésticos supera las quejas almacenes por departamentos y al mercado de celulares.
Por
Mileika Lasso
  • 12/01/2026 00:00
El sector de electrodomésticos acumuló 238 quejas ante la Acodeco hasta noviembre de 2025, con reclamos que superan los $131 mil en Panamá

El sector de electrodomésticos y equipos electrónicos se mantiene como el principal foco de reclamos de los consumidores en Panamá, tanto por cantidad de casos como por su presencia reiterada en los procesos administrativos de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

De acuerdo con el Informe de Protección al Consumidor a noviembre de 2025, este rubro lideró las quejas recibidas en el Departamento de Decisión de Quejas, con 238 reclamos, superando a almacenes por departamentos y al mercado de celulares.

El informe no desagrega el total de electrodomésticos en Atención al Consumidor, la Acodeco identifica que los conflictos en este sector suelen escalar rápidamente hacia conciliación y decisión administrativa debido a incumplimientos reiterados de garantía, problemas con reparaciones, y falta de información clara al momento de la venta.

Estos factores explican por qué una parte significativa de los reclamos no logra resolverse en etapas tempranas y termina en procesos formales.

Decisión de Quejas: volumen alto y montos relevantes

En el Departamento de Decisión de Quejas, los 238 casos de electrodomésticos y equipos electrónicos acumulados hasta noviembre reflejan una problemática estructural en la comercialización y postventa del sector.

Los principales motivos de queja fueron: incumplimiento de garantía, custodia del bien durante reparación, falta de información al consumidor, incumplimiento del servicio técnico y devolución de dinero.

El monto económico asociado a estas quejas ascendió a $131,221.19, según los registros oficiales, considerando compensaciones, devoluciones y sanciones administrativas impuestas por la autoridad.

Agentes económicos con más reclamos

Entre los comercios con mayor número de quejas en electrodomésticos, figuran cadenas y distribuidores de alta presencia nacional, entre ellos:

Panafoto: 67 quejas
Multimax: 18
Rodelag: 16
Do It Center: 13
E-Vision, S.A.: 9
Premier: 9
Departamento de Investigación: foco en garantías y publicidad

La Dirección de Investigación de la Acodeco mantiene seguimiento activo sobre este sector, especialmente en lo relativo a publicidad veraz, condiciones de garantía y tiempos de respuesta en los servicios técnicos, aspectos que inciden directamente en la reincidencia de quejas.

Los consumidores pueden iniciar sus reclamos desde Atención al Consumidor, avanzar a Conciliación y, de persistir el conflicto, acudir a Decisión de Quejas, donde se emiten resoluciones con fuerza administrativa.

