Garantía de electrodomésticos disparan quejas, según Acodeco

El sector de electrodomésticos y equipos electrónicos se mantiene como el principal foco de reclamos de los consumidores en Panamá, tanto por cantidad de casos como por su presencia reiterada en los procesos administrativos de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

De acuerdo con el Informe de Protección al Consumidor a noviembre de 2025, este rubro lideró las quejas recibidas en el Departamento de Decisión de Quejas, con 238 reclamos, superando a almacenes por departamentos y al mercado de celulares.

El informe no desagrega el total de electrodomésticos en Atención al Consumidor, la Acodeco identifica que los conflictos en este sector suelen escalar rápidamente hacia conciliación y decisión administrativa debido a incumplimientos reiterados de garantía, problemas con reparaciones, y falta de información clara al momento de la venta.

Estos factores explican por qué una parte significativa de los reclamos no logra resolverse en etapas tempranas y termina en procesos formales.