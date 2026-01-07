Panamá: Acodeco detecta incumplimientos en mueblerías por más de $26 mil

Las mueblerías mantienen un bajo volumen de reclamos frente a otros sectores comerciales en Panamá; sin embargo, el impacto económico de las quejas sigue bajo la lupa de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Entre enero y noviembre de 2025, los reclamos vinculados a este rubro sumaron $26,730.59, de acuerdo con el más reciente informe oficial del organismo fiscalizador de la Ley 45 de 2007.

En el Departamento de Conciliación, la Acodeco recibió dos quejas formales contra mueblerías en el territorio nacional durante el período analizado. Pese a que la cantidad es reducida, los casos reflejan conflictos asociados principalmente a falta de información, incumplimiento de garantía y devolución de dinero, motivos que se repiten en otros sectores del comercio minorista.

Los negocios señalados en esta etapa fueron: Muebles Jamar Panamá, S.A. y Furniture City, con una (1) queja respectivamente.

Ambos casos ingresaron al proceso de conciliación como mecanismo previo para alcanzar acuerdos voluntarios entre consumidores y agentes económicos, una vía que la Acodeco promueve para reducir litigios prolongados.

Mientras tanto, durante ese mismo periodo, el departamento logró un acuerdo a favor el consumidor por $5,387.12. Aquí incluyen los casos o quejas que fueron recibidas por la entidad desde el año 2006 a 2024, pero cuyo proceso fue cerrado en 2025.