Panamá: Acodeco detecta incumplimientos en mueblerías por más de $26 mil

Solo el Departamento de Decisión de Quejas de la Acodeco contabilizó 32 reclamos entre enero y noviembre de 2025.
Por
Mileika Lasso
  • 08/01/2026 00:00
El informe a noviembre de 2025 revela que ante la entidad, las mueblerías acumularon reclamos principalmente por garantía y falta de información

Las mueblerías mantienen un bajo volumen de reclamos frente a otros sectores comerciales en Panamá; sin embargo, el impacto económico de las quejas sigue bajo la lupa de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Entre enero y noviembre de 2025, los reclamos vinculados a este rubro sumaron $26,730.59, de acuerdo con el más reciente informe oficial del organismo fiscalizador de la Ley 45 de 2007.

En el Departamento de Conciliación, la Acodeco recibió dos quejas formales contra mueblerías en el territorio nacional durante el período analizado. Pese a que la cantidad es reducida, los casos reflejan conflictos asociados principalmente a falta de información, incumplimiento de garantía y devolución de dinero, motivos que se repiten en otros sectores del comercio minorista.

Los negocios señalados en esta etapa fueron: Muebles Jamar Panamá, S.A. y Furniture City, con una (1) queja respectivamente.

Ambos casos ingresaron al proceso de conciliación como mecanismo previo para alcanzar acuerdos voluntarios entre consumidores y agentes económicos, una vía que la Acodeco promueve para reducir litigios prolongados.

Mientras tanto, durante ese mismo periodo, el departamento logró un acuerdo a favor el consumidor por $5,387.12. Aquí incluyen los casos o quejas que fueron recibidas por la entidad desde el año 2006 a 2024, pero cuyo proceso fue cerrado en 2025.

Decisión de quejas: mayor volumen y sanciones económicas

El mayor peso estadístico para el sector de mueblerías se concentra en el Departamento de Decisión de Quejas de la Acodeco, donde se contabilizaron 32 reclamos entre enero y noviembre de 2025, según el reporte.

En ese departamento, los procesos avanzan cuando entre las partes no logran conciliación o cuando existen indicios de infracciones a la Ley 45 de protección al consumidor.

Entre los agentes económicos con el mayor número de quejas figuran:

Muebles Jamar Panamá, S.A.: 8 quejas.
Ana Mueblería: 3 quejas.
Furniture City: 3 quejas.
Grupo Mega Holding Corp.: 2 quejas.
Wood Quality: 2 quejas.
Otros: 14 quejas. Este último abarca los negocios con una queja.

Y entre los motivos más recurrentes en estas 32 querellas según el reporte oficial fueron:

Incumplimiento de garantía (19) por un valor de $17,152.84.
Falta de información (5) por un valor de $5,067.20.
Incumplimiento de servicio (5) por $3,270.
Devolución de dinero no efectuada (2) por $994.36.
Incumplimiento de contrato (1) $246.19.

El monto económico asociado a las quejas relacionadas con mueblerías alcanzó los $26,730.59, cifra que incluye compensaciones, devoluciones y sanciones administrativas.

En paralelo, las quejas contra mueblerías resueltas a favor del consumidor sumaron 12 desistimientos, por un valor por $11,573.83; y se lograron nueve acuerdos entre las partes, por un monto de $13,633.54. En este punto, el cuadro de la Acodeco hace hincapié en un total de 21 quejas, por un monto de $25,207.37.

Otro departamento que aborda el tema de las mueblerías en la Acodeco es Investigación. En el periodo señalado atendieron dos casos de mueblerías por faltas a la Ley 24 de 2002, sobre el historial de crédito, que en conjunto conllevaron una sanción en primera instancia por $7,100.

No obstante, el reporte no indica el nombre del negocio, pero la entidad mantiene monitoreo sobre prácticas comerciales, publicidad y contratos, especialmente en sectores donde se detectan cláusulas abusivas o información incompleta, elementos recurrentes en los reclamos.

