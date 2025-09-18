  1. Inicio
Gasoducto del Canal de Panamá despierta interés en más de 40 compañías

Un trabajador del Canal de Panamá desde las esclusas de Mira Flores. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 18/09/2025 15:49
Se estima que el concesionario quede seleccionado en el cuarto trimestre de 2026

Un total de 45 empresas del sector energético del mundo se dieron cita este jueves 18 de septiembre al primer acercamiento de selección del concesionario para el proyecto del gaseoducto que organizó el Canal de Panamá, así lo confirmó la entidad en un comunicado.

Durante esta fase inicial de acercamiento al mercado, el Canal de Panamá plantea obtener importante retroalimentación de posibles concesionarios en torno a la estructura, roles y el modelo de concesión.

Para ello, realizará reuniones individuales con aquellos interesados en participar en el proceso de selección de concesionario.

Se estima que el concesionario quede seleccionado en el cuarto trimestre de 2026.

En este primer evento de acercamiento al mercado participaron las compañías: CB Fenton & Co, ENEOS, Energy Transfer, ExxonMobil, Fortress, Gyxis Corporation, Itochu Corporation, Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Mitsubishi, Movement Industries, Nippon Koei, Otamerica, Phillips 66, Promigas, Puma Energy, Regent Energy Group, Shell, SK Energy, Sumitomo Corporation, SMBC (Sumitomo Mitsui Banking Corp), Targa Resources, Ultranav y Vitol.

El proyecto

El gasoducto, que formará parte del nuevo corredor energético de la ruta interoceánica, será el primer gran proyecto de esta plataforma de infraestructura.

Su desarrollo busca fortalecer la competitividad del país y responder a una necesidad estratégica del mercado global de productos energéticos.

Este corredor permitirá movilizar propano, butano y etano entre el Golfo de México y el noreste de Asia, liberando capacidad del Canal sin necesidad de utilizar más agua.

El objetivo del Canal de Panamá es mejorar el rendimiento de la vía interoceánica y reducir los tiempos de espera de los buques garantizando su confiabilidad y competitividad a largo plazo.

La plataforma de infraestructura contempla un gasoducto de 76 kilómetros con capacidad de transferencia de hasta 2.5 millones de barriles por día, respaldado por terminales marítimas en el Atlántico y en el Pacífico.

El Canal de Panamá busca que la iniciativa cumpla con estándares internacionales de seguridad, protección ambiental y excelencia operativa.

