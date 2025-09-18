Gasoducto del Canal de Panamá despierta interés en más de 40 compañías

Un total de 45 empresas del sector energético del mundo se dieron cita este jueves 18 de septiembre al primer acercamiento de selección del concesionario para el proyecto del gaseoducto que organizó el Canal de Panamá, así lo confirmó la entidad en un comunicado.

Durante esta fase inicial de acercamiento al mercado, el Canal de Panamá plantea obtener importante retroalimentación de posibles concesionarios en torno a la estructura, roles y el modelo de concesión.

Para ello, realizará reuniones individuales con aquellos interesados en participar en el proceso de selección de concesionario.

Se estima que el concesionario quede seleccionado en el cuarto trimestre de 2026.

En este primer evento de acercamiento al mercado participaron las compañías: CB Fenton & Co, ENEOS, Energy Transfer, ExxonMobil, Fortress, Gyxis Corporation, Itochu Corporation, Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Mitsubishi, Movement Industries, Nippon Koei, Otamerica, Phillips 66, Promigas, Puma Energy, Regent Energy Group, Shell, SK Energy, Sumitomo Corporation, SMBC (Sumitomo Mitsui Banking Corp), Targa Resources, Ultranav y Vitol.