Gobierno defiende obligatoriedad del bioetanol para evitar sobrecostos al consumidor

La implementación de la mezcla de bioetanol en la gasolina no debe ser opcional, sino obligatoria. Así lo manifestó Paula Mesé, directora de Regulación de Hidrocarburos y Energías Alternativas de la Secretaría Nacional de Energía (SNE), durante el análisis de la propuesta de ley que se impulsa en la Asamblea Nacional. Según la funcionaria, la naturaleza del mercado panameño —caracterizado por su reducido tamaño y volumen de consumo en comparación con otros países de la región— hace “inviable” la coexistencia de combustibles con y sin aditivos renovables.

Desafíos logísticos y de fiscalización

Mesé explicó que la coexistencia de combustibles con y sin etanol obligaría a las empresas a duplicar su infraestructura de almacenamiento y distribución a nivel nacional. Este incremento en los costos operativos se trasladaría inevitablemente al precio final que paga el usuario en las estaciones de servicio. Además, la obligatoriedad simplifica las labores de fiscalización y trazabilidad de calidad, permitiendo que las autoridades identifiquen con rapidez cualquier irregularidad o contaminación en el producto, un proceso que se volvería excesivamente costoso y complejo si se tuviera que monitorear una variedad mayor de combustibles en el mercado.

En respaldo a esta visión técnica, Marcelo Velásquez, consultor del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), señaló que la mayoría de los países de la región, incluyendo a potencias como Brasil, Argentina y Colombia, ya han establecido mandatos de obligatoriedad con éxito. Velásquez citó el ejemplo de Guatemala, que se sumará a esta tendencia el próximo 30 de junio con una mezcla del 10%, y recordó que en Estados Unidos la evidencia científica ha permitido elevar las mezclas hasta un 15% bajo estándares de la Agencia de Protección Ambiental. Según el consultor, el avance hacia los biocombustibles es una ruta global impulsada también por el Parlamento Europeo para reducir gases de efecto invernadero, representando una oportunidad estratégica para que Panamá modernice su matriz energética con estándares de calidad ambiental internacional.

Propuesta