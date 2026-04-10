Gobierno defiende obligatoriedad del bioetanol para evitar sobrecostos al consumidor

La implementación de la mezcla de bioetanol en la gasolina no debe ser opcional, sino obligatoria. Así lo manifestó <b>Paula Mesé, directora de Regulación de Hidrocarburos y Energías Alternativas de la Secretaría Nacional de Energía (SNE)</b>, durante el análisis de la propuesta de ley que se impulsa en la Asamblea Nacional.Según la funcionaria, la naturaleza del mercado panameño —caracterizado por su reducido tamaño y volumen de consumo en comparación con otros países de la región— hace 'inviable' la coexistencia de combustibles con y sin aditivos renovables.