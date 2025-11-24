Gremios desconocen plan del Gobierno para extender incentivos al turismo

A pocas semanas de que venza la vigencia de los incentivos fiscales para el turismo establecidos en la Ley 80 de 2012 y ampliados por la Ley 122 de 2019 —beneficios que expiran el 31 de diciembre de 2025—, los principales gremios empresariales del sector coinciden en una preocupación central: hasta ahora, no existe ninguna propuesta, borrador o lineamiento del Órgano Ejecutivo sobre su posible extensión o rediseño.

La Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) confirmaron por separado el 21 de noviembre que no han recibido información oficial de parte de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) ni de otras instituciones sobre la continuidad del esquema vigente.

La Ley 80 otorga la exoneración de impuestos a la inversión turística por 15 años al impuesto de inmueble, 15 años al impuesto sobre la renta y 10 años a los impuestos de importación. La norma fue modificada y extendida mediante la Ley 122 de 2019, que amplió su vigencia de los incentivos fiscales hasta finales de 2025.

A la norma pueden aplicar: proyectos de hospedaje público turístico fuera del distrito de Panamá, las nuevas construcciones con inversión mínima de $250,000 y proyectos en áreas indígenas o remodelaciones y equipamientos con inversión mínima de $100,000.

No obstante, la ATP confirmó ayer que: por primera vez la ruta del Gobierno no apunta hacia una extensión automática.

“Panamá está dando un paso firme hacia un nuevo y moderno marco de incentivos turísticos. Desde hace meses venimos trabajando en equipo y hemos conformado una mesa técnica entre la Autoridad de Turismo de Panamá y el Ministerio de Economía y Finanzas para diseñar, con rigurosidad y visión, una nueva ley de incentivos fiscales que mantenga al país competitivo frente al resto de la región”, explicó José Tigert, director de Inversiones Turísticas de la ATP a La Estrella de Panamá.

“En ese sentido, y como parte de una transición ordenada, la Ley 80 de 2012 culmina su vigencia el 31 de diciembre de 2025. Más que centrarnos en una extensión, nuestro trabajo está enfocado en construir un esquema actualizado, adaptado a las necesidades actuales del sector y alineado con las mejores prácticas internacionales”, añadió.

Según Tigert, la mesa técnica evalúa qué incentivos deben mantenerse, cuáles pueden fortalecerse y cuáles conviene modernizar para atraer inversiones estratégicas: “Nuestro objetivo es claro: garantizar que Panamá continúe siendo un destino atractivo y competitivo para invertir y desarrollar proyectos turísticos”.

El funcionario también destacó que la Dirección de Inversiones Turísticas mantiene un compromiso con la eficiencia: “Procuramos que todos los trámites avancen de manera expedita, asegurando una revisión rigurosa de cada solicitud, dada la sensibilidad del tema”. Agregó que la institución trabaja para ofrecer claridad, transparencia y confianza a los inversionistas mediante un modelo de incentivos sólido, moderno y preparado para acompañar el crecimiento del turismo en los próximos años.