Gremios empresariales piden reformas integrales al Código Minero

El proyecto propone modificaciones específicas a varios artículos del Código. En el artículo 1 se establece que las áreas de reserva para concesiones de minerales no metálicos incluirán todas las tierras ubicadas a menos de 250 metros y hasta 2 kilómetros de viviendas y barriadas habitadas, a menos de 1 kilómetro de escuelas, centros médicos, iglesias y centros culturales, dentro de lugares turísticos a 2 kilómetros, y a menos de 2 kilómetros de carreteras, 3 kilómetros de autopistas y 2 kilómetros de poblados. El artículo 2 señala que estas disposiciones aplicarán tanto a nuevas solicitudes como a prórrogas o renovaciones de concesiones, prohibiendo al Ministerio de Comercio e Industrias otorgar permisos en áreas de reserva. Mientras que el artículo 3 establece que todas las solicitudes en trámite que recaigan sobre áreas comprometidas quedarán rechazadas y deberán ser archivadas en un plazo de tres meses. Asimismo el artículo 4 obliga a las concesiones vigentes a adecuar sus operaciones y establecer zonas de amortiguamiento conforme a las distancias mínimas, con el fin de disminuir el impacto ambiental y social.