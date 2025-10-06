Grupo Estrella compra activos de Cemex Panamá por $200 millones

El Grupo Estrella de República Dominicana anunció la compra de los activos panameños de Cemex por una inversión que supera los 200 millones de dólares. Este movimiento estratégico busca expandir la unidad de negocio Cemento Panamádel grupo y reforzar su plan de crecimiento internacional, consolidando su presencia en una de las economías más dinámicas de Centroamérica. La adquisición refuerza la diversificación del grupo, que ya cuenta con 42 años de trayectoria en construcción e industria en la región.

La transacción en Panamá incluye la operación de la planta de Cemento Bayano, que posee dos líneas de producción integradas, además de todos los activos asociados a sus plantas de concreto y agregados. Grupo Estrella, un referente en la construcción e industria en República Dominicana y el Caribe, opera con divisiones en el sector de la construcción, donde ha ejecutado importantes obras de infraestructura, y en el sector industrial, que abarca la producción de cemento, concreto, varillas de acero, y estructuras metálicas. Esta no es la primera incursión del Grupo Estrella en el país, ya que mantiene presencia en Panamá desde hace 12 años a través de proyectos de infraestructura e inversiones en el sector energético.

La adquisición de Cemex Panamá complementa su sólida estrategia de integración vertical y diversificación que también incluye inversiones en los sectores hospitalario, aeroportuario y de medios de comunicación. La financiación de la operación fue estructurada por Bladex, con la participación de BAC y Global Bank, y contó con Munegu Partners como asesor financiero exclusivo.

Giuseppe Maniscalco, presidente de la División Industrial del Grupo Estrella, expresó su entusiasmo por la adquisición: “Nos sentimos muy contentos de fortalecer nuestra presencia en Panamá y ser parte de su crecimiento y desarrollo. Esta inversión nos permitirá ofrecer soluciones integrales para el mercado local y de la región”. Maniscalco subrayó la confianza del grupo en el futuro de Panamá y su disposición a integrar al equipo de profesionales panameños a la estructura del Grupo Estrella.