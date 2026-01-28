Importación anticipada de cebolla bajo el TPC genera distorsiones en el mercado panameño, advierten productores

La ACPTA aclaró además que, aunque forma parte del Comité de la Agrocadena de Papa y Cebolla, dicho organismo no tiene competencia legal para autorizar, rechazar o modificar permisos de importación. La cebolla fresca, precisó, está clasificada como un producto agrícola sensible y sujeta a un régimen especial de licencias previas y contingentes arancelarios, cuya administración corresponde exclusivamente a las autoridades legalmente facultadas.La participación de la agrocadena, según el comunicado, se limita a la formulación de criterios técnicos y recomendaciones sobre volúmenes de importación, las cuales solo se emiten cuando se determina que la producción nacional no es suficiente para abastecer la demanda interna.Finalmente, la ACPTA hizo un llamado a la transparencia y al cumplimiento normativo en su escrito y reiteró su compromiso con la defensa de la producción nacional, el respeto al marco jurídico vigente y la correcta administración de los contingentes arancelarios, subrayando la importancia de garantizar la seguridad alimentaria y la transparencia de la información dirigida a la ciudadanía.