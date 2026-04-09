Incentivo al turismo: Pasajeros podrán quedarse 15 días en Panamá sin costo aéreo adicional

En una apuesta por transformar las conexiones aéreas en ingresos directos para la economía local, el programa Panamá Stopover ampliará su beneficio principal: a partir de 2026, los pasajeros podrán permanecer en el país entre 7 y 15 días sin costo adicional en su tarifa aérea, una medida que ya se encuentra vigente.

Esta evolución del programa de Copa Airlines busca capitalizar el flujo de viajeros que transitan por el hub de las Américas. Tras cerrar el 2025 con 215 mil turistas bajo esta modalidad (un aumento del 25%), la meta para 2026 es alcanzar los 250 mil visitantes, incentivando una estadía más prolongada que permita explorar destinos fuera de la ciudad de Panamá.

Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de la aerolínea, destacó que solo en el primer trimestre de este año el programa ha mostrado un inicio sólido, situándose un 30% por encima de los niveles registrados anteriormente.

Por su parte, Gloria De León, administradora general de la Auridad de Turismo de Panamá (ATP), comentó: “El Panamá Stopover ha demostrado ser uno de nuestros principales aliados para la promoción del turismo. Cuando ofrecemos el país en ferias internacionales, además de las experiencias del destino, resaltamos nuestra conectividad, que es un valor estratégico que nos brinda competitividad frente al mundo”.

Y agregó: “El hecho de que el programa pase de 7 a 15 días ofrece mayores oportunidades a los turistas y genera un impacto directo en el sector hotelero. A mayor cantidad de días, sube el gasto turístico, aumenta la ocupación hotelera y crecen las oportunidades para los turoperadores y agencias de viajes; toda la cadena de valor se ve beneficiada”.

Los viajeros internacionales que optan por el Stopover provienen de diversos puntos en especial de Argentina, Ecuador, Estados Unidos y Brasil.

El representante de la aerolínea adelantó que pronto se ofrecerá el programa Stopover a las aerolíneas europeas con las que tienen alianza. Este programa permite obtener una (1) parada en Panamá sin costo adicional en la tarifa aérea al solicitarlo al momento de realizar la compra y emisión del boleto aéreo.