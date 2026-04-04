Investigaciones en Panamá destacan avances en seguridad alimentaria

La investigación científica se ha consolidado como un pilar fundamental para garantizar mejores resultados en materia de seguridad alimentaria. A través de proyectos innovadores, estudios especializados y la vigilancia permanente de las instituciones, Panamá avanza en la construcción de un sistema que no solo asegura la disponibilidad de alimentos, sino también su calidad, inocuidad y transparencia hacia el consumidor.

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) realizaron la conferencia magistral “Aplicación de la microbiología de alimentos: una herramienta práctica para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos”, dictada por los especialistas Pablo Fernández y Paola Periago, de la Universidad Politécnica de Cartagena (España).

El evento forma parte de un proyecto de innovación educativa que fortalece las competencias técnicas de estudiantes de Institutos Profesionales y Técnicos (IPT) agropecuarios en análisis microbiológico y manejo de la inocuidad.

Durante la apertura, María Heller, directora de Innovación en el Aprendizaje de la Ciencia y la Tecnología de Senacyt, destacó que Panamá busca formar técnicos capaces de garantizar productos sanos y competitivos desde el campo hasta la mesa.

Los expertos invitados subrayaron que Panamá cuenta con investigadores de alto nivel y una infraestructura sólida para asegurar alimentos libres de riesgos, respaldada por la vigilancia permanente del Ministerio de Salud (Minsa). Además, resaltaron el papel de Senacyt en el financiamiento de proyectos estratégicos y en el equipamiento de laboratorios de vanguardia en los IPT, lo que permite transformar el conocimiento teórico en capacidades técnicas reales.

A estos esfuerzos se suma la reciente publicación en el volumen #36 de la revista Scientia de la Universidad de Panamá (UP): “Seguridad alimentaria en Panamá: análisis espectroscópico y percepción ciudadana de envases poliméricos”.

El artículo, liderado por la Janira Jaén y financiado por Senacyt y la UP en la Convocatoria Pública de Fomento a I+D (FID) 2023, analiza la migración de sustancias químicas potencialmente peligrosas desde envases plásticos hacia alimentos.

El estudio reveló que muchos envases carecen de información clara sobre los materiales utilizados, lo que limita la capacidad del consumidor para tomar decisiones informadas y plantea riesgos potenciales. Además, incorporó la percepción ciudadana sobre los envases plásticos, identificando brechas de conocimiento y la necesidad de estrategias educativas.

Los hallazgos ofrecen beneficios concretos como la sensibilización de consumidores en el acceso a información científica sobre envases y riesgos. Además, de fortalecimiento de políticas públicas como evidencia para actualizar normas de producción y etiquetado.