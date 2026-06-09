La promesa de internet ininterrumpido en el Metro vuelve a quedar bajo la lupa

El desafío de mantener conectados a los pasajeros ocurre en un contexto muy distinto al de hace una década. El consumo de datos móviles ha crecido aceleradamente debido al aumento de las videollamadas, el contenido en <i>streaming </i>y las transmisiones en vivo.<b>Juan José De Dios Morales</b>, gerente general de <b>Tigo Panamá</b>, aseguró que el consumo de internet en el país se ha multiplicado por ocho en los últimos cinco años.<i>'En los últimos cinco años ha crecido ocho veces el consumo de internet'</i>, afirmó el ejecutivo.Según explicó, el crecimiento del tráfico obliga a los operadores a ampliar permanentemente la capacidad de sus redes para responder a una demanda cada vez más intensiva.<i>'El consumo va subiendo, las redes sociales están demandando cada vez más y ponerse al día en términos de capacidad es algo que vamos a seguir haciendo'</i>, señaló.