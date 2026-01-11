Las trampas del desarrollo

La Comisión Económica para América Latina (Cepal), en su reporte de fin de año estima que las economías que mejor desempeño económico tendrían para este 2026, desde el indicador convencional, como lo es el PIB, ubica a Panamá en un honroso cuarto (4to) lugar con un crecimiento de 3.7 %, por debajo de Paraguay (4.5 %), Costa Rica (3.9 %) y Argentina (3.8 %).Pero, como mencioné, el PIB no es el indicador que puede mostrar si su crecimiento tiene verdaderos efectos de derrame sobre la población.La Cepal muestra cómo, a pesar de los niveles de crecimiento, la región latinoamericana debe enfrentar las tres (3) trampas del desarrollo; siendo la primera de ellas la baja capacidad para crecer; la segunda, una elevada y persistente desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social; y la tercera, baja capacidad institucional y una gobernanza poco efectiva.Parte de las preocupaciones del organismo internacional es que la persistente desigualdad en la captación de riqueza que genera cada país trae como resultado que la población transite desde una posición tranquila o de mejora de su bienestar hacia una donde la delincuencia común o violenta permite al narcotráfico posicionarse como la solución a la consecución de más ingresos, si lo que el PIB reparte no llega a todos, erosionando con ello aún más la cohesión social.Centraremos nuestro enfoque amparado en dos (2) de los seis (6) factores que identifica la Cepal como claves para evaluar la desigualdad en la región, a saber: escaso crecimiento y un mercado laboral segmentado y grandes disparidades en las remuneraciones pagadas.