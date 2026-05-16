‘Las zonas francas son un pilar del crecimiento económico global’, resalta Cesare Zingone

Para Cesare Zingone, director de la Asociación Mundial de Zonas Francas, el papel estratégico que juega Centroamérica y el Caribe en la tendencia del nearshoring es relevante porque impulsa a las empresas a acercarse al mercado final de Estados Unidos.

“Los países de Centroamérica son complementarios, no compiten entre ellos. Panamá es realmente el hub logístico de las Américas y puede articular un sistema que una a las distintas zonas francas de la región”, afirmó Zingone, durante el Congreso Mundial de Zonas Francas, que se realizó en ciudad de Panamá, por primera vez.

El directivo enfatizó que los países que han tenido éxito económico son aquellos que han estado abiertos al comercio mundial y a la integración de cadenas de distribución, promoviendo la iniciativa privada.

“Creemos en el libre comercio, en la manufactura industrial como base de la creación de riqueza y en las alianzas entre sector público y privado para generar crecimiento económico”, sostuvo.

Respecto a los desafíos globales, Zingone reconoció que el escenario internacional es cada vez más fragmentado y complejo, marcado por conflictos políticos y guerras comerciales.

Mencionó la crisis en el Golfo y el cierre del estrecho de Ormuz, con su impacto en el precio del petróleo, así como los aranceles cruzados entre Estados Unidos y China.

Ante estas tensiones, destacó que las zonas francas, al aglomerar clústeres industriales, funcionan como amortiguadores de las crisis económicas.

Actualmente, una tercera parte de los bienes producidos y comercializados en el mundo pasa por zonas francas, donde trabajan más de 100 millones de personas. “Las zonas francas no son un nicho en la economía, sino un pilar fundamental del crecimiento económico global”, recalcó.

De cara al futuro, Zingone proyectó que las zonas francas seguirán creciendo entre un 5% y un 7% anual, superando el ritmo de la economía mundial. Señaló que regiones como Centroamérica, el Caribe y el norte de Sudamérica se perfilan como las más beneficiadas por factores geopolíticos, lo que abre un panorama prometedor para los próximos años.