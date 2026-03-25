Latinex: Mercado de valores panameño mantiene estabilidad pese a la volatilidad en Medio Oriente

Con la incertidumbre global generada por el conflicto en Medio Oriente, la presidenta Ejecutiva de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex), Olga Cantillo, destacó el papel estratégico que juega Panamá como plataforma financiera regional. Señaló que, aunque Panamá no está directamente expuesto a los niveles de volatilidad que enfrentan otras economías, sí se perciben impactos indirectos en la moneda y en las condiciones de financiamiento globales, lo que obliga a mantener estrategias de resiliencia y diversificación.Cantillo destacó el rol de la bolsa de valores como dinamizador de la economía panameña y regional, subrayando que Latinex se ha consolidado como plataforma de acceso para inversionistas internacionales. 'Actualmente, más de $1,100 millones en inversiones están disponibles para actores globales, con un crecimiento notable en la participación extranjera: de 14 países en años anteriores a 27 países en la actualidad, con títulos de la República de Panamá listados en plazas internacionales', destacó.