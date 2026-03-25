Latinex: Mercado de valores panameño mantiene estabilidad pese a la volatilidad en Medio Oriente

Con la incertidumbre global generada por el conflicto en Medio Oriente, la presidenta Ejecutiva de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex), Olga Cantillo, destacó el papel estratégico que juega Panamá como plataforma financiera regional. Señaló que, aunque Panamá no está directamente expuesto a los niveles de volatilidad que enfrentan otras economías, sí se perciben impactos indirectos en la moneda y en las condiciones de financiamiento globales, lo que obliga a mantener estrategias de resiliencia y diversificación. Cantillo destacó el rol de la bolsa de valores como dinamizador de la economía panameña y regional, subrayando que Latinex se ha consolidado como plataforma de acceso para inversionistas internacionales. “Actualmente, más de $1,100 millones en inversiones están disponibles para actores globales, con un crecimiento notable en la participación extranjera: de 14 países en años anteriores a 27 países en la actualidad, con títulos de la República de Panamá listados en plazas internacionales”, destacó.

Volatilidad y resiliencia

El recrudecimiento de las hostilidades en el Medio Oriente, particularmente tras los incidentes en el estrecho de Ormuz y los ataques a infraestructuras energéticas, ha generado una ola de volatilidad que ha sacudido a los mercados globales. El mercado energético ha sido el primer y más afectado, debido a que por la región circula cerca del 20% del crudo mundial, cualquier amenaza de bloqueo dispara los precios. El barril de Brent ha mostrado picos de entre $100 y $120, lo que encarece el costo de transporte y producción para las empresas listadas en bolsa. Cuando hay incertidumbre bélica, los inversionistas aplican la estrategia de risk-off (aversión al riesgo) en donde los inversores, ante la incertidumbre o crisis, venden activos de riesgo (acciones, materias primas) para comprar refugios seguros. Esto ha provocado que sectores de alto crecimiento (como el Nasdaq) sufran porque el alza del petróleo reaviva la inflación, lo que sugiere que los Bancos Centrales (como la FED) mantendrán las tasas de interés altas por más tiempo.

Buen ritmo

La presidenta de Latinex afirmó que “los impactos de la coyuntura política mundial son inevitables, pero nuestro compromiso es seguir ofreciendo eficiencia, acceso y conexión a los inversionistas globales”. En este contexto mencionó que actualmente se están impulsando iniciativas por Repsol, enfocadas en atender el mercado local con proyectos de sostenibilidad, integración operativa y proyección internacional. Estas acciones, dijo, buscan fortalecer la conexión de Panamá y Centroamérica con mercados globales, mediante alianzas estratégicas y el enlace con gobiernos para facilitar el acceso de emisores y nuevos inversionistas. Resaltó que la estrategia de Latinex incluye posicionar a Panamá en plazas financieras de referencia como: Luxemburgo, Singapur, Nueva York y Londres, ofreciendo alternativas a emisores que buscan listarse en mercados internacionales. Cantillo considera que las expectativas para 2026 son positivas: el inicio de año ha sido dinámico, con un pipeline de más de $4,400 millones en emisiones registradas, siempre sujeto a las condiciones de tasas y factores políticos globales.